Víctimas denuncian atención tardía del Centro de Justicia para las Mujeres

Debido a que tardan hasta un año en hacer el análisis psicológico a las víctimas y no les presentan avances en la investigación sobre su agresor, mujeres e integrantes del colectivo feminista Aquelarre Radical Gdl se presentaron en el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), ubicado en la colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara, para exigir una atención a sus casos.

En el sitio colocaron carteles como “en México todos los días hay asesinadas” y “exigimos un Centro de Justicia Real, no más simulación”. Además, contaron con un micrófono abierto para exponer sus denuncias.

Parte de los reclamos es que durante el seguimiento de atención, las víctimas son culpadas por las agresiones que sufrieron. “En lugar de ser una instancia que acompañe y respalde, lo que hacen es revictimizar a las mujeres que se ven en la necesidad de acudir ante la autoridad”, comentó una de las integrantes de Aquelarre Radical.

“No existe respeto en el proceso de las víctimas, no hay personal capacitado"

La integrante del colectivo Aquelarre Radical explicó que existe un mecanismo que impide el acceso a la justicia para las víctimas. “No existe respeto en el proceso de las víctimas, no hay personal capacitado para su atención y es difícil encontrar un abogado que les defienda” comentó.

“Una de las cosas que más suelen suceder es que les exigen a las víctimas que tengan testigos, una tiene derecho de llevar todos los que necesite, pero si no tiene, no es obligatorio que lleves y les hacen creer que sí” agregó.

Las manifestantes presentaron un pliego petitorio ante la autoridad en donde solicita que se cumpla lo exigido el pasado 10 de octubre, cuando también asistieron a las instalaciones para protestar. “De octubre a la fecha no han existido avances, queremos acción, no que solo reciban nuestros pliegos” dijo otra de las manifestantes.

Parte de sus exigencias es que se realice una revisión sobre cuáles medidas no se cumplen dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que se garantice el presupuesto adecuado para cumplir con las medidas de protección y recuperación de las víctimas en dicha ley.

El pliego está dirigido al gobernador del Estado; Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara; Gerardo Octavio Solís, titular de la Fiscalía Estatal; y Mariela Martínez Lomelí, directora en Delitos por Razón de Género y Trata de Personas.

Dentro de su pliego cuestionan “¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será el día en que no tengamos que venir a exigir a las autoridades que hagan su trabajo? ¿Cuándo será el día en que no tengamos que venir a exigirle al gobierno que deje de mirar hacia otro lado?”.

Y enfatizaron que “siempre recibimos las mismas excusas, que no hay presupuesto, que no hay personal, que no encontraron pruebas, que las pruebas no proceden, que el asesino aunque sea un asesino es un buen hombre y merece otra oportunidad. Lo que queremos es justicia”.

