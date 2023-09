Pese a que es una obligación, en Jalisco 1.8 millones de conductores manejan con la licencia vencida, lo que representa una tercera parte de los 5.7 millones de documentos registrados, según compartió, como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la Secretaría de Transporte de Jalisco.

Alondra Bayardo es una de las personas que no ha renovado su permiso. “Se me venció el año pasado, pero he tenido muchos gastos… Además, hice el gasto en el refrendo y la verificación”, compartió.

Arturo Navarrete contó que tampoco tiene su licencia actualizada. “Es por poco tiempo para tramitarla y uso que le doy. Desde que la saqué nunca la usé”.

Mientras que Mariana Casillas aceptó que no tiene la credencial vigente. “Por el precio excesivo para la renovación y falta de información para reposición de este documento”.

Rodolfo Aceves Arce, investigador de la Universidad de Guadalajara, consideró que el alto número de licencias vencidas puede deberse al tema económico, por un lado, y también a la desinformación.

“Aunque para algunos sectores de la población pueda considerarse accesible, dependiendo del tipo de licencia, hay familias que la tienen complicada porque los gastos relacionados con el transporte resultan ser de mucho peso. Por otro lado, quizá está el desconocimiento de los trámites. Además de la indiferencia, porque a algunas personas no les interesa, tienen mucho tiempo sin tener una licencia vigente o haberla sacado”.

Aceves Arce añadió que esta situación podría mejorar con revisiones aleatorias a conductores así como campañas informativas y de concientización.

“Porque además de estos aspectos de tipo cultural, están los normativos, como la importancia de tener licencia en caso de accidente o siniestro. Las campañas pudieran llegar a mucha gente, y evaluar el impacto en la renovación para los que tienen sus licencias fuera de tiempo”, acentuó el especialista.

Tipos de licencia 2023

Costos de licencia nueva

Automovilista: $817

Chofer: $922

Motociclista: $470

Transporte público y privado en todas sus categorías: $1,120

Permiso para menor (vigencia 6 meses): $499

Permiso para menor (vigencia 1 año): $1,023

Costo de refrendo

Automovilista: $685

Chofer: $817

Motociclista: $444

Transporte público y privado en todas sus categorías: $1,023

Fuente: Página de la Secretaría de Transporte de Jalisco.

Usuarios pueden acudir a las oficinas de Vialidad y realizar el trámite para cumplir con el requisito indispensable y evitar infracciones. EL INFORMADOR/Archivo

Diariamente infraccionan a 74 conductores por licencia vencida

En julio pasado, Rodrigo recibió una multa por no tener licencia de conducir vigente, además de falta de seguro, de refrendo y de la placa delantera de su vehículo. Lo anterior ocurrió luego de chocar en la calle Reforma, casi esquina con Jesús, y que el oficial de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad se presentara en el lugar.

De enero a agosto de este año, la dependencia ha multado a 17 mil 841 personas por incumplir la fracción VI del Artículo 364 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, que se refiere a “no presentar licencia o permiso vigente para conducir”, lo que representa un promedio de 74 sanciones diarias en los primeros ocho meses del año.

Pero el Artículo 392 de la misma legislación, que habla de las multas sin recargo, establece que para el caso de los créditos fiscales derivados de las infracciones previstas en el Artículo 364 fracción VI de la presente Ley, “el infractor no tendrá derecho a las reducciones de multa previstas en el párrafo anterior inmediato, sin embargo, tendrá derecho a la condonación total de la misma siempre y cuando al presentarse a pagar dentro de los treinta días naturales siguientes al de la notificación de la cédula de infracción, acredite que cuenta con licencia de conducir vigente”.

La multa por incumplir con este ordenamiento va de las quince a las veinticinco UMA (Unidad de Medida y Actualización), es decir, de los mil 556 a los dos mil 074.8 pesos.

Por otro lado, no solamente a las personas que manejan sin licencia vigente se les puede sancionar, sino también a los propietarios de vehículos que permiten su conducción por una persona que no exhiba licencia o permiso vigente, según indica la fracción II del Artículo 362. En el año han penalizado a mil 232 personas por esta situación.

Esta sanción también se puede condonar de manera total si se presenta a pagar dentro de los treinta días naturales siguientes.

LA VOZ DEL EXPERTO

No tener licencia anula el seguro

Rodolfo Aceves Arce, profesor investigador de movilidad urbana, transporte y territorio de la UdeG.

El profesor investigador de movilidad urbana, transporte y territorio de la Universidad de Guadalajara, Rodolfo Aceves, considera que no tener licencia de conducir, o que ésta no esté vigente, evidencia que la persona no tiene los conocimientos básicos para circular por la ciudad. Pero además de ello, tiene otras consecuencias negativas para la persona, como en situaciones de accidentes vehiculares.

“Si tienes seguro, la aseguradora no quiere hacerse cargo de los gastos por no tener una licencia vigente. O que en algún momento si necesitas un auto para atender alguna situación de emergencia o viaje, no podrás acceder a rentar o que te presten un auto, el que quisieras manejar”.

Por otro lado, indica que obtener este documento tiene distintas connotaciones sociales, como el crecimiento de los menores de edad para hacerse cargo de sus vehículos y sentirse independientes.

“O hay algunos Estados donde algunas mujeres que logran tener su licencia lo ven como un logro en varios sentidos, que a lo mejor pueden sentirse más independientes de las figuras masculinas que las rodean o se vinculan con ellas, o tener cierta seguridad al manejar, para evitar sufrir acoso en el transporte público.

CANCELARÁN EL PERMISO

Sancionan por conducir bajo el influjo del alcohol

Otras penas relacionadas con la licencia, son las dictadas en la fracción III del Artículo 376, que indica que se cancelará definitivamente la licencia de conducir de la persona que, habiendo incurrido en una de las conductas sancionadas conforme a las dos fracciones inmediatamente precedentes, incurra nuevamente en una de dichas conductas, dentro de un período de dos años contados a partir de la fecha en que haya incurrido en una de dichas conductas por primera vez. “Además, dicha persona será sometida a una investigación de trabajo social y a exámenes de toxicomanía y alcoholismo”. La persona que haya sido sancionada conforme al presente párrafo, solo podrá obtener una nueva licencia satisfaciendo los mismos requisitos necesarios para una licencia nueva, hasta que hayan transcurrido dos años de la fecha de la cancelación correspondiente.

Las fracciones referidas tienen que ver con las personas que conducen vehículos automotores bajo el influjo de alcohol; en el año solamente ha habido una cancelación, de acuerdo con la estadística de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad.

Además, la fracción VI del mismo Artículo indica que la licencia o permiso de la persona conductora podrá ser suspendido si reincide dentro del año siguiente a haber cometido la infracción. Además de la sanción económica o del arresto administrativo inconmutable, se suspenderá la licencia de conducir por un periodo de seis meses y, si vuelve a reincidir dentro del año siguiente, independientemente de la sanción económica y el arresto administrativo inconmutable, se le cancelará definitivamente su licencia. En este rubro van cuatro personas sancionadas en lo que va del año.