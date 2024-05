El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera, señaló que la estrategia con autoridades federales en materia de seguridad para la jornada electoral del 2 de junio buscará atenuar las problemáticas de inseguridad para que la ciudadanía pueda salir a votar.

Expuso que se realizará un patrullaje previo en determinadas zonas cinco días antes de la elección; otros tres días antes, y el día de la jornada habrá un repliegue mayor de Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.

Subrayó que este plan es distinto al implementado en procesos electorales anteriores, ya que tienen previstas acciones preventivas.

“Es un buen plan preventivo que trata de proteger y al mismo tiempo se propone que no sea invasivo: que no pueda intimidar a los votantes, que disuada a los potenciales delincuentes o perturbadores del orden, pero que no inhiba la participación ciudadana”, sostuvo.

“Hoy tenemos más información y más razones para sentir más tranquilidad. Pero, el problema es suficientemente complejo como para considerarlo que se resuelve con algunos patrullajes. No se resuelve, pero sí se atenúa, disminuye y confiamos que esto dé confianza a los electores”, apuntó el consejero.

Despliegan agentes

De cara a la jornada electoral más grande de la historia de México, el próximo 2 de junio, el Gobierno de México desplegó a más 27 mil agentes de seguridad para realizar patrullajes y hacer presencia disuasiva frente a la criminalidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló ayer en un comunicado que estos agentes son adicionales a los integrantes de las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional (GN) que se mantienen de forma cotidiana en el territorio mexicano.

“Se desplegaron 27 mil 245 elementos de las fuerzas de seguridad federal para realizar labores de patrullaje y hacer presencia disuasiva en todos las Estados del país, mediante un operativo bien estructurado en colonias y municipios”, indicó la secretaría.

Añadió que, “el operativo se intensificará conforme se acerque el día de la elección y, durante la jornada electoral, será la GN la que realice las labores de vigilancia de los comicios, siempre en coordinación con el Gabinete de Seguridad”.

La SSPC, encargada de la política de seguridad en el país, explicó que dentro de sus instalaciones se encuentra un Centro de Monitoreo que opera los siete días de la semana, las 24 horas del día, listo para prestar la ayuda que se requiera.

En él participan la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia, la GN, así como el sistema de Prevención y Readaptación Social, apuntó.

Agencias

Ante falta de capacitadores electorales

Ante las vacantes de supervisores y capacitadores electorales a dos semanas de los comicios, el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila la aprobación de un mecanismo para sustituir estos puestos clave para la organización y desarrollo de la elección.

La Comisión de Capacitación y Organización Electoral detalló que al 18 de mayo, había 41 vacantes de supervisores (SE) y 800 de capacitadores electorales (CAE) en todo el país, un 0.5% y 1.5% del total requerido, respectivamente.

Entre las funciones de los SE y CAE están la ubicación e integración de casillas; preparación y distribución de la documentación y los materiales electorales a las presidencias de las mesas de casilla; mecanismos de recolección; sistema de información del desarrollo de la elección; operativo de campo del conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Ante esta situación, la comisión aprobó un mecanismo, -que subirá al Consejo General del INE-, para llenar estas vacantes bajo cuatro supuestos.

En el primer escenario, se propone contratar a personas que ya se desempeñen como supervisores o capacitadores locales, para que realicen las funciones a nivel federal.

En el segundo supuesto, se propone usar la lista de reserva de CAE y SE locales; el tercero, se propone que estos capacitadores locales apoyen en las actividades a nivel federal, sin un proceso de contratación con el INE de por medio.

El cuarto escenario, que es la última opción en caso de continuar las vacantes, se considerará la inclusión del personal del órgano como integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, de la rama administrativa y de honorarios de oficinas centrales, así como del personal de juntas locales, distritales y otros prestadores de servicio, incluso personal de módulos de atención ciudadana, auxiliares, técnicos, entre otros), con el fin de llevar a cabo las actividades de integración de las mesas de casillas, capacitación y asistencia electoral.

Las consejerías coincidieron que la falta de sueldos competitivos y el reclutamiento simultáneo para otros procesos como el INEGI y otras ofertas laborales, han influido para la renuncia de estos funcionarios.

La consejera Carla Humphrey propuso hacer un estudio para analizar el riesgo de la falta de contratación de CAE y SE, una vez que concluya el proceso; así como la eficacia de las medidas para mitigar estos riesgos.

El Universal

CT