Verónica Delgadillo: Mujeres con poder, deben mejorar la vida de las personas

Con 11 años de trayectoria, la senadora Verónica Delgadillo indica que es importante que las mujeres logren un cambio en la función pública, ya que históricamente se conoce solamente una forma de hacer política.

“Me ocupa que nuestro trabajo, que nuestra llegada a los espacios de toma de decisiones sirva para mejorar la vida de las mujeres y de todas las personas”.

Considera que la política tradicionalmente ha sido pensada por y para hombres, las formas, los espacios e incluso los tiempos en los que se hace.

“El reto que tenemos enfrente es construir nuevas formas de hacer política que permitan que no solo se garantice nuestro acceso al ejercicio del poder, sino que podamos construir con todas las personas en condiciones de igualdad”.

Delgadillo explica que en su trayectoria política ha tenido la oportunidad de ser diputada local, diputada federal y senadora por Jalisco.

“Todos estos cargos son de los honores más grandes que he tenido en mi vida y han sido gracias a la confianza de la gente, que es lo más valioso que tengo y atesoro”.

Cuenta que decidió incursionar en el ámbito legislativo anhelando que su trabajo pudiera ayuda a transformar su ciudad. En el 2012, el partido Movimiento Ciudadano la invitó a ser candidata local, por lo que pudo cumplir su sueño de trabajar por el distrito en el que nació, en el Oriente de Guadalajara.

Remarca que sus padres fueron su inspiración, porque le demostraron que el trabajo con pasión y entrega puede ayudar a mejorar el entorno y la vida de las demás personas.

Sobre su carrera, considera que su mayor logro como diputada local fue ser parte de la primera bancada de Movimiento Ciudadano en Jalisco, ya que representó la oportunidad de abrirle las puertas del Congreso, transformar la discusión pública y demostrar que se podía hacer política de manera diferente.

“Por ejemplo, impulsé la discusión sobre la movilidad sustentable, la participación ciudadana, y la importancia de que se volteara a ver el Oriente de Guadalajara, para saldar la deuda histórica con esa parte de la ciudad”.

Además, recuerda que encabezó el proceso de elección de la entonces Consejera Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), en un proceso que mereció el reconocimiento de las mejores universidades del país.

“Y como diputada federal, sin duda, la gestión histórica de recursos con los que justamente se transformó el Oriente de Guadalajara, nuestra Zona Metropolitana y Jalisco”.

Como senadora, recalca que tuvo la posibilidad de defender a Jalisco, el federalismo y la democracia, “frente a los embates sistemáticos de un proyecto político que ha construido su poder a partir de la polarización, la crispación social y el regreso de prácticas autoritarias y centralistas que parecía habían quedado en el pasado”.

Sobre el avance de las mujeres en la función pública y en la política, la funcionaria menciona que se siente muy orgullosa de los pasos que se están dando.

“Porque se está demostrando que las mujeres somos capaces de llegar al poder y ejercerlo de buena manera, que podemos ocupar espacios de toma de decisiones que impactan en la vida de nuestro país y dar buenos resultados. Hoy estamos demostrando que, con capacidad, inteligencia y dignidad, podemos hacer un gran equipo con los hombres para encontrar mejores soluciones a los problemas que enfrentamos como sociedad”.

Por ese motivo, promete que tiene como meta seguir ofreciendo su capacidad, energía y fuerza en el proyecto al cual pertenece, para transformar la ciudad y Estado.

Una trayectoria con más de una década de servicio

Del 2010 al 2012 fue jefa de Relaciones Públicas del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Zapopan, Jalisco.

fue jefa de Relaciones Públicas del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Zapopan, Jalisco. Del 2012 al 2015 fue diputada local en la LX del Congreso de Jalisco. Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información.

fue diputada local en la LX del Congreso de Jalisco. Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información. Vocal de las comisiones de Asuntos Metropolitanos, Asuntos Indígenas, Cultura y Vigilancia. Vocal del Comité de Peticiones y Atención Ciudadana.

Del 2015 al 2017 fue diputada federal en la LXIII Legislatura y secretaria de la Mesa Directiva. Actualmente es senadora por Jalisco.

Fuente: Secretaría de Gobernación.



“Jalisco está listo para tener una gobernadora”

Luego de que en una encuesta Verónica Delgadillo liderara las preferencias electorales en Guadalajara, se le cuestionó si se ve como alcaldesa o seguirá en el sector legislativo.

“¿A quién que haga política no le gustaría gobernar su ciudad y su Estado? Por supuesto que me encantaría; me visualizo en una boleta en el proceso electoral de 2024, pero lo más importante, es que me veo como parte de un proyecto colectivo, de un equipo que, así como lo ha hecho hasta hoy, seguirá transformando la realidad de Jalisco y definirá el futuro de México”.

En ese sentido, considera que hay condiciones para que Jalisco tenga la primera gobernadora, y el país su primera Presidenta.

“Si por algo se ha caracterizado Jalisco a lo largo de la historia es en ser punta de lanza y darle rumbo al país, fuimos el primer Estado libre y soberano, por ejemplo. Por supuesto que está listo para tener una gobernadora, pero sobre todo, para que una persona capaz, inteligente, humana, congruente, con pasión y empatía, siga gobernado y dar continuidad al buen gobierno Naranja y a los cambios encabezados por el gobernador desde 2018”.

Incluso, recuerda que en dos de sus elecciones le decían que era imposible que ella fuera a ganar.

“Y que me había sacado la “rifa del tigre”; así que ganar dos elecciones, en contra de todos los pronósticos y hacer historia al lado de la gente es algo que ha marcado mi vida”.

Sobre las políticas públicas a favor de la mujer en Jalisco, responde que lejos de mirar a otro lado o minimizar la realidad que se vive todos los días, se ha asumido la responsabilidad de trabajar exhaustivamente para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia a todas las mujeres jaliscienses.

Sin embargo, acepta que aún hace falta mucho por hacer y se tener claro que es uno de los retos más fuertes.

“Pero hay un trabajo coordinado, frontal y transparente. No es un reto sencillo, tenemos que entender que el espiral de violencias que vivimos no es exclusivo de un Estado, que esto está presente en todo México y de ese mismo tamaño debe de ser la respuesta, encabezada por el Gobierno federal, algo que pareciera no es una prioridad”.

Sobre el repunte de feminicidios en este año, dice que ningún esfuerzo será suficiente para luchar contra la problemática si no trabajamos en conjunto.

“El Gobierno trabajando con compromiso, responsabilidad y sensibilidad de la mano de la sociedad, combatiendo juntos las violencias que vivimos las mujeres”.

Acerca de las políticas públicas a favor de las mujeres en el Gobierno federal, y sus fortalezas y debilidades, opina que las autoridades han dejado de lado el tema. “El principal problema es que han decidido voltear su mirada lejos de nosotras. A lo largo de estos años el Gobierno federal ha dejado claro que combatir las violencias que vivimos las mujeres no es su prioridad, nos ha dado la espalda, ha ignorado nuestras luchas y causas, ha recortado los programas y presupuestos que ayudaban a mejorar la calidad de vida de las mujeres”.

Por último, destaca que en este Día Internacional de la Mujer conmemora la vida e historia de todas aquellas que, aun sabiendo que tal vez no verían los frutos de su lucha, desafiaron el sistema y sembraron una semilla de cambio.

“Para que hoy nosotras pudiéramos estar aquí, con más derechos y libertades. Este día también es un llamado a seguir trabajando desde todos los espacios para construir la igualdad que sólo se alcanzará hasta que todas las voces sean debidamente escuchadas y estén representadas e incluidas; hasta que todas las mujeres sin importar su origen, preferencia e identidad, tengan condiciones para desarrollarse libres, seguras y sin miedo”, concluyó Verónica Delgadillo, con el compromiso de ayudar a transformar a la sociedad.