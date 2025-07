Vero Delgadillo presume baja en delitos en Guadalajara

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, afirmó que en lo que lleva de su administración, que comenzó el 1 de octubre pasado, hay una baja en los delitos patrimoniales y homicidios.

La alcaldesa destacó que hay una reducción en general del 29% en los delitos de alto impacto, por ejemplo, los homicidios, el robo a cuentahabientes y los robos a negocios, esto en comparación con el periodo del mes de octubre de 2023 a junio de 2024.

"Tenemos la disminución del 29% de delitos de alto impacto. Hemos logrado una disminución, con este trabajo coordinado en equipo, del 16% en homicidio doloso; una disminución del 70% en robo a cuentahabientes, una disminución del 64% de robo a negocios".

Otros delitos que han tenido una disminución en los primeros meses de la administración municipal actual son el delito de robo a personas (36%); robo a casa habitación (17%); y en 30% en el robo de autopartes.

Por otro lado, Verónica Delgadillo reconoció que el delito que se ha incrementado es el robo a motocicletas, por lo tanto, dijo que se está trabajando con autoridades de los tres niveles de gobierno para frenar el alza en este delito.

"Hay que decirlo: ha aumentado en 18% el robo de motocicletas, tendencia a nivel nacional. Estamos trabajando en conjunto con nuestro coordinador en el tema de seguridad, con la Guardia Nacional y el Ejército para atender el tema del robo a motocicletas".

La alcaldesa aseguró que los resultados son alentadores, pero que deben seguir reduciendo la incidencia delictiva.

Por otro lado, Vero Delgadillo resaltó la desarticulación de varios grupos criminales que operaban en la ciudad, los cuales también tenían presencia en otros municipios metropolitanos.

"El trabajo de inteligencia para el control delictivo nos ha permitido desarticular 21 células detenidas: son 21 bandas, no hay ningún municipio que haya desarticulado tantas bandas delictivas. Ellos no solo robaban en Guadalajara, no solo cometían delitos en Guadalajara, lo hacían en toda el Área Metropolitana".

Entre las bandas delictivas, había las que se dedicaban al robo a negocio, a vehículos, casa habitación o al delito de robo de personas.

A decir de la alcaldesa tapatía, la estrategia de seguridad ha dado resultados, al haber sido detenidas 7,831 personas, la mayoría por faltas administrativas; pero también se han asegurado 725 vehículos, 282 motocicletas y 259 armas de fuego.

Parte de las estrategias del municipio incluyen la seguridad ciudadana con profundidad y que haya policías de proximidad, priorizar la recuperación de espacios públicos y evitar que sean focos de inseguridad; una política social de cuidados y que permita garantizar el apoyo para las personas cuidadoras, principalmente mujeres, así como la corresponsabilidad con la ciudadanía.

Al respecto, la alcaldesa señaló que la población tapatía es de las que más denuncia y evita el incremento de la cifra negra.

Vero Delgadillo agradeció la colaboración de las autoridades estatales y federales para hacer presencia en las calles del municipio tapatío y colaborar en la reducción de los delitos.

