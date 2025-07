El mercado Corona suma varias inauguraciones o reaperturas a lo largo de su historia. La más reciente se dio en 2015, tras un incendio. Con su reconstrucción, se hizo una nueva adaptación de los espacios para los comerciantes, pero a 10 años se encuentra en evidente deterioro. Después de una inversión de 380 millones de pesos, el desgaste se reparte entre las autoridades, los administradores y los locatarios.

Comerciantes y clientes afrontan la devaluación del mercado cada día. “Nos hace falta mucho porque las instalaciones no se adaptaron a nuestras necesidades. No hay rampas y de repente no sirven los elevadores ni las escaleras… es algo complicado para las personas discapacitadas”, dijo Adriana Padilla, quien tiene 30 años como comerciante.

Fue reinaugurado en septiembre de 2015, pero todavía estaba en obra gris tras el incendio que destruyó el sitio un año antes. Fue hasta marzo siguiente cuando reabrió sus puertas a los comerciantes; sin embargo, desde entonces hay pendientes por resolver, como filtraciones de agua en el estacionamiento, la accesibilidad y la construcción de banquetas. Se suman invasiones de mercancías en los pasillos y comerciantes amontonados.

Luciano González, comerciante de productos esotéricos, reconoce el ímpetu de los locatarios para sacar adelante el mercado, pero afirma que el sitio se encuentra en una situación crítica. Pide seguridad y mayor atención. “Hay necesidades, sobre todo que funcionen las escaleras eléctricas. Necesitamos más vigilancia, seguridad y respeto por muchas áreas”.

Las fallas en las escaleras eléctricas y elevadores son frecuentes. La suciedad en el mercado es otro problema. EL INFORMADOR/A. Navarro

La presidenta Verónica Delgadillo asumió la alcaldía con el mercado en estas condiciones. Por eso el Ayuntamiento anunció que se invertirán 2.5 millones de pesos para la atención de las fallas en las escaleras eléctricas, al igual que en los elevadores, que son los principales reclamos de comerciantes y clientes. “Está en proceso de licitación”.

Manuel Alfredo Ortiz, investigador del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales de la UdeG, consideró que hay una falta de mantenimiento por parte de las últimas administraciones municipales, pero remarcó la problemática de inseguridad en el entorno del edificio. “Se ha devaluado, no sólo en el hecho de su infraestructura, sino que también es un problema conjunto de los comercios y el entorno que tiene el mercado. El Ayuntamiento no ha hecho las gestiones adecuadas para mantener la infraestructura que se construyó”.

Rodrigo González, titular de la Dirección de Mercados de Guadalajara, agregó que la inversión se enfocará en el proceso de limpieza y atención de escaleras y elevadores. Atribuyó las malas condiciones de las escaleras a que son utilizadas “como cargaderas, pero también por el calzado atorado”.

Rubén Blasco Talaván, académico de la Universidad Panamericana, dejó en claro que el municipio debe tomar cartas en el asunto para atender la infraestructura, al considerarlo como un emblema de la ciudad, principalmente por su céntrica ubicación. “Estamos hablando de posiblemente el mercado más emblemático y más antiguo. Hay una mala gestión que permite que haya una falta de cuidado y que se perciba como una falta de interés general”.

Locatarios esperan más atención, como parte de las obras del Centro Histórico que fueron anunciadas por el Ayuntamiento y el Gobierno de Jalisco de cara al Mundial del 2026. Mientras tanto, algunos organizan rifas o tandas para solucionar los pendientes en sus comercios.

Se solicitó al Ayuntamiento información sobre los locatarios que están vigentes y si han pagado sus cuotas de mantenimiento, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.

Las filtraciones persisten en el estacionamiento, sobre todo en el sótano 4. EL INFORMADOR/A. Navarro

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta de mantenimiento, problema grave

Manuel Alfredo Ortiz, investigador de la Universidad de Guadalajara.

El Ayuntamiento de Guadalajara invertirá 2.5 millones de pesos para el mercado Corona, uno de los más tradicionales de la capital jalisciense. Con ello, se buscará reducir las fallas reclamadas por los locatarios, principalmente por pendientes en las escaleras eléctricas y los elevadores del sitio.

Manuel Alfredo Ortiz, investigador del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales de la Universidad de Guadalajara, consideró que ha habido falta de mantenimiento para el mercado por parte de las últimas administraciones municipales.

“Después de 11 años de su última remodelación grande ha tenido problemas serios, se ha devaluado, no solo en el hecho de su infraestructura, sino también es un problema conjunto de los comercios y el entorno que tiene el mercado”.

“El ayuntamiento no ha hecho las gestiones adecuadas para mantener la infraestructura que se construyó y, en segundo lugar, las salidas del lugar. Parece que no dan abasto con la cantidad de residuos que produce el mismo mercado que genera un problema para los propios locatarios”, reconoce el académico de la UdeG.

Manuel Alfredo Ortiz mencionó la problemática de inseguridad en el entorno del mercado, incluso la consideró como “inoperante porque hay reportes de robos y hay una percepción generalizada de que no es lugar seguro para ir a comprar”, según comentó.

Por otro lado, el académico señaló que los mismos locatarios han demeritado lo que era el mercado, recordando que se comercializaban principalmente productos de consumo tradicional como frutas y verduras, productos de estantería, alimentos, muchos de los cuales tenían origen en el interior del estado.

En 2015 se invirtieron 380 millones de pesos en las nuevas instalaciones, tras el incendio que consumió el anterior edificio. EL INFORMADOR/A. Navarro

TELÓN DE FONDO

Entre sus reaperturas y los incendios

El mercado Corona, ubicado en Guadalajara, ha tenido múltiples inauguraciones y reaperturas a lo largo de su historia. La más reciente, se dio en el año 2015 y unos meses después, ya en 2016, se enfocó en la adaptación de los espacios para los comerciantes.

En 1891 se dio la primera inauguración oficial del mercado, nombrado en honor al gobernador Ramón Corona, quien había ordenado su construcción, pero no la vio concluida debido a su muerte varios años antes.

Poco tiempo después, el mercado tuvo daños por uno de los incendios que lo destruyó en noviembre de 1910. La reconstrucción del inmueble ocurriría hasta 1911.

Para la década de los años sesenta, el mercado Corona ya era un edificio viejo y desgastado, por lo que en la administración de Francisco Medina Ascencio se construyó uno nuevo, con base en un proyecto del arquitecto Julio de la Peña; el nuevo inmueble conservó los arcos de cuando fue recién construido.

En 1985 fue inaugurado un nuevo edificio, se trató del segundo, con el cual se amplió la capacidad del mercado.

Pero, de nuevo, el 4 de mayo de 2014, un incendio lo consumió. Por esta razón, el municipio ordenó construir otro, más moderno y lejano a lo que era en sus inicios. Este último edificio fue inaugurado simbólicamente el 29 de septiembre de 2015, aún en obra gris, antes de que el mercado estuviera completamente terminado.

Para el mes de marzo de 2016 se realizó una reapertura más completa, con adecuaciones y correcciones al diseño original. Mientras que dos años después se inauguró el antiguo arco de cantera, restaurado después del incendio de 2014.