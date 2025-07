Promueven Cámara Tequilera y CIVyL consumo responsable del alcohol

Con el objetivo de promover un consumo responsable y moderado de las bebidas alcohólicas, esta mañana fue presentada la campaña #Buencopismo. La campaña fue presentada por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) y la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL).

Con la llegada del verano se busca que el #Buencopismo sea un llamado a disfrutar con responsabilidad, adoptando prácticas que reduzcan riesgos y fomenten una convivencia más segura. Roberto Cípres, presidente de la CNIT, explicó que esta campaña es una iniciativa que nace desde la corresponsabilidad, el diálogo y el compromiso por una mejor cultural del alcohol.

"Buencopismo toma como inspiración una expresión muy mexicana, muy nuestra ser "Buenacopa", lo que signfica disfrutar con moderación, con respeto, saber decir que no cuando es necesario y cuidar de uno mismo y los demás", comentó.

"El compromiso de la CNIT con la responsabilidad ante el consumo es firme. Nos entusiasma apoyar los esfuerzos de CIVyL y trabajar juntos en la difusión de este movimiento que impulsa a que la moderación sea la regla", comentó Roberto Ciprés Cruces, Presidente de la CNIT.

Panambí Garcés, directora general de CIVyL, dijo que lo que se busca con esta campaña es llegar al mayor número de consumidores.

"En términos de impacto lo que buscamos es no medir el número, sino más bien poder impactar en la prevención, que no tengamos que llegar a la cifra para realmente entender la dimensión de los riesgos que tiene que ver con el consumo que no se hace de manera positiva generar una conciencia que nos permita generar una cultura más responsable que disminuya los siniestros", comentó.

Además, el sitio web de CIVyL ofrece herramientas como la calculadora del trago estándar y un decálogo del #Buencopismo, que incluyen acciones como planear el regreso a casa o servir bebidas en proporciones adecuadas.

"La responsabilidad, no la prohibición, es la mejor estrategia para impulsar la moderación. Por ello, desde CIVyL fomentamos el autocuidado y la moderación", afirmó Panambí Garcés. "Con la campaña de #Buencopismo queremos inspirar una actitud consciente y responsable hacia el consumo de alcohol en México. Si decidimos beber, tomemos medidas para que sea un consumo moderado.", concluyó.

Ana Villalpando, directora de la CNIT comentó que lo que se busca es que ser "Buenacopa" se convierta en una tendencia y en una filosofía para los consumidores de alcohol. Al unirse a este esfuerzo, la CNIT busca contribuir en la reducción del consumo excesivo de alcohol en la población mexicana y fortalecer uno de los pilares estratégicos de la Cámara referente al consumo responsable.

Para saber más

El movimiento de #Buencopismo se basa en seis principios clave con relación al consumo de bebidas con contenido alcohólico:

Respeto a la abstinencia: Valorar y respetar la decisión de no beber.

Explorar opciones 0.0%: Promover alternativas sin alcohol, como mocktails y bebidas saborizadas.

y bebidas saborizadas. Definir límites: Disfrutar las bebidas de forma pausada, así como conocer y mantener los límites de un consumo moderado.

Regla 1:1: Alternar cada bebida alcohólica con un vaso de agua para mantenerse hidratado.

Conocer las medidas: Revisar las etiquetas de contenido alcohólico y utilizar herramientas de medición estandarizadas, como el jigger , para moderar el consumo.

, para moderar el consumo. Consumir alimentos mientras se toma alcohol: Acompañar las bebidas con comida para disminuir los efectos del alcohol.

AO