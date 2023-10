Desde el pasado mes de marzo de este 2023, las autoridades de vialidad en Jalisco comenzaron con operativos para multar a los vehículos que no hayan realizado la Verificación Vehicular. Este programa tiene como objetivo fomentar la reducción de emisiones contaminantes y garantizar un ambiente más limpio en la ciudad.

En este momento, agentes viales y personal de Semadet recorren las calles de la ciudad para supervisar que los automovilistas estén cumpliendo con la ley. El operativo Escuadrón Verde busca supervisar el cumplimiento de la verificación, permitiéndoles estar en distintos puntos de la ciudad entre unos 20 y 30 minutos supervisando y multando.

Como cada bimestre suman otros autos que pueden ser infraccionados en caso de que no hayan realizado el trámite a tiempo. Hasta este mes de septiembre, la terminación de las placas 1,2, 3,4, 5, 6, 7.

En el bimestre que comprende septiembre y octubre deberían de haber verificado los autos con terminación en placa 8 y para el bimestre octubre-noviembre, 9.

En la verificación se revisa y evalúa la emisión de gases contaminantes de los vehículos. Se checa el sistema de escape, filtro de aire, tapón del depósito de aceite, tapón del tanque de combustible, bayoneta de medición de aceite, filtro de carbón activado, las mangueras de conexión a motor, entre otros elementos importantes.

En caso no aprobar la verificación responsable, hay una segunda oportunidad y si en caso de no haber aprobado nuevamente, tienes derecho a un único certificado y distintivo de NO APROBACIÓN, pero si el próximo año el auto no aprueba, ya no se podrá acceder a un nuevo distintivo.