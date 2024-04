César Franco acudió a pagar su refrendo vehicular 2024 el pasado jueves a la recaudadora del Centro Histórico tapatío. Temía que el Gobierno de Jalisco lo sancionará por no presentarse antes de marzo, pero libró el castigo. De lo que no escapó este conductor fue del pago de una fotomulta.

“Llegué con la cajera y me dijo que debía una fotomulta. Le pregunté la fecha y únicamente me comentó que era de febrero pasado, pero que no tenía más información, solamente que fue en el Periférico. La cuestioné por no tener fecha ni fotografía, pero me evadió. Y rápidamente me respondió que si quería aprovechar el 50% de descuento. Me sacó de onda y opté por pagar sólo 543 pesos para no entrar en más problemas y liberarme de adeudos”.

César salió de la recaudadora y las dudas lo invadieron. Sin embargo, nadie respondió sus preguntas.

“Te ‘cazan’ feo. Te dejan la duda de que si no pagas en ese momento no aprovecharás el 50% de descuento. Y pues terminas pagando. Sospecho de una red de corrupción”, comentó en entrevista.

El caso de César Franco se suma al de otros afectados que compartieron sus testimonios con este medio de comunicación. Guadalupe Galindo afirmó que ella también fue víctima de esta práctica irregular.

“Tengo cinco fotoinfracciones, las imágenes no estaban disponibles, qué casualidad. No he pagado, las voy a impugnar”, dijo.

“Yo debo un dineral porque es la misma foto del carro (la que aparece), y en la calle dice una velocidad, y en la foto marca que es otra”, destacó Alan Navia.

“A mí me apareció una multa doble, sólo con un par de minutos de diferencia”, apuntó otra automovilista que se identificó como Maf Casillas.

Adrián contó que a él le ocurrió esto cuando entró a la página de internet de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado para pagar su refrendo vehicular. Allí le apareció una fotomulta sin imagen.

“Me metí al enlace donde debe estar la foto, pero no tenía imagen ni nada. Decía que había sido en noviembre, un sábado, pero revisé el GPS de mi teléfono y ese día yo no estuve en Guadalajara. No la he pagado y no la pienso pagar porque me parece una injusticia”, acentuó Adrián.

A Blanca Estela Ochoa el portal le enseñó una fotoinfracción asociada a su vehículo, una camioneta blanca, pero en la imagen se mencionaban datos de un automóvil rojo que no tiene relación con ella.

La Secretaría de la Hacienda Pública no respondió a los cuestionamientos que le hizo llegar esta casa editorial por dichas anomalías que golpearon los bolsillos de las personas.

En cambio, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), encargada del Programa de Infraestructura para el Control de la Velocidad en los corredores de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), contestó a través de una ficha informativa que “durante los meses de diciembre 2023 y enero 2024, el software presentó intermitencias en imágenes de algunas incidencias. Esta intermitencia ya fue atendida por los equipos técnicos. Debido a esto, para aquellos ciudadanos que ingresen a consultar adeudos vehiculares y no les permita ver el desglose de la información de cada fotoinfracción, pueden tramitar un recurso en las ventanillas de inconformidades ubicadas en avenida Alcalde y Circunvalación”.

Los ciudadanos también se quejaron por otro tipo de sanciones que llaman “fantasma”.

Alejandro Ramírez compartió que en la recaudadora del primer cuadro de Guadalajara, a donde fue para cubrir su refrendo, le apareció en el sistema una multa de 104 pesos. La mujer que lo atendió le dijo desconocer a qué se debía.

“Lo que me molesta es que es de un carro que no se mueve. Le pregunté que si podía darme qué día fue o la razón y me dijo que no, que tenía que ir a Tránsito, y eso es una verdadera pérdida de tiempo, y para mí no es justo. Ella misma me dijo que si iba allá tendría que perder dos o tres horas y que estaba mejor pagar; entonces, tuve que pagar”.

De acuerdo con la Ley estatal de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte Público, las multas para los choferes que rebasen en más de 10 kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido serán de hasta tres mil 112 pesos.

Consulte si tiene una fotomulta en https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/, en donde únicamente deberá escribir los números de placa y de serie de su vehículo.

Misael Espinoza acudió a la recaudadora del Centro tapatío y compartió que la encargada de ventanilla no pudo darle detalles de 11 infracciones. EL INFORMADOR/A. Navarro

Aumentan los ingresos por fotoinfracciones en Jalisco

En Jalisco en los últimos años ha crecido el recurso alcanzado por el cobro de fotomultas. Tan solo entre 2018 y 2022 la recaudación por este tipo de infracciones creció 43%, al pasar de 307.8 millones de pesos en 2018, a los 442.5 millones, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda Pública obtenida por medio de una solicitud de transparencia.

Entre enero y octubre del año pasado, el monto recaudado había sido de 404.2 millones de pesos, sin embargo, se supone también un alza debido a que el número de fotoinfracciones aplicadas en 2023 fue superior al de 2022, pues mientras ese año cerró con 1.5 millones de fotomultas aplicadas, para el cierre de 2023 fueron 1.8 millones.

Aunque la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2024 del Estado de Jalisco no especifica cuál es el monto que espera para el cierre de este 2024 por el concepto de fotomultas, el documento estima recibir 784.6 millones de pesos por multas de Movilidad y Transporte.

A la par, el diputado Abel Hernández documentó en enero pasado que el número de inconformes por este tipo de infracciones ha aumentado 10 veces entre los automovilistas, pues mientras en 2022 apenas se presentaron cinco mil solicitudes de impugnación ante la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), para el cierre de 2023 la cifra ascendió a 50 mil.

Aunque algunas de los automovilistas quienes impugnan las multas de fotoinfracción lo hacen por no coincidir en día, hora y lugar, la mayoría lo hace bajo el sustento de que no se les notificó en tiempo y forma, según lo marca el artículo 199 de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco, el cual indica que “las multas viales podrán pagarse sin recargo alguno dentro de los 30 días siguientes al de la notificación de la cédula de infracción; pero si el infractor efectúa su pago dentro de los primeros 10 días hábiles, tendrá derecho a una reducción del 50% en el monto de la misma”.

Es decir, al no ser notificadas en tiempo y forma, el conductor no puede hacer válidos sus derechos en apego a la Ley. Y en este sentido, Abel Hernández presentó en enero de 2023 una propuesta para reformar los artículos 391 y 387 de la Ley con la finalidad de que todas las fotoinfracciones que no sean notificadas sean invalidadas, sin embargo, esta propuesta sigue en la congeladora.

Las cabinas para aplicar las fotomultas funcionan las 24 horas del día y están instaladas por toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/Archivo

Recaudación va para camiones; olvidan a víctimas

El pasado 2 de noviembre el Gobierno de Jalisco entregó mil 069 camiones nuevos para reforzar el transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de las ciudades de alta densidad poblacional.

Con esta cifra, dijo el gobernador del Estado durante el evento de entrega, se logró llegar a dos mil 616 nuevas unidades para renovar la flota de vehículos que componen el sistema de transporte público de la Entidad.

Entonces, el secretario de Transporte, Diego Monraz, indicó que estas unidades se adquirieron mediante el fondo al cual se dirigen los recursos obtenidos por el pago de fotomultas.

“Se pasan los altos y ponen en riesgo nuestra vida, pero con eso se paga también y se ayuda a elevar el estándar de las unidades que teníamos anteriormente, y con eso también no aumentamos el costo de la tarifa este año”, indicó entonces Monraz Villaseñor.

Se trata del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, que como su nombre lo dice, en un inicio se había contemplado para la atención de víctimas de accidentes viales en donde participaran unidades del transporte público.

Sin embargo, de acuerdo con el Ejecutivo Estatal, otra parte de las fotomultas se destina al Fondo de Apoyo para los Usuarios del Transporte Público, el cual se implementó en septiembre de 2022 “para no aumentar la tarifa del transporte público en lo que resta de esta administración”.

Aunque se consultó a la Setran sobre qué ha ocurrido con el Fideicomiso y cuánto se ha destinado a la atención a víctimas del transporte público, además de lo ya mencionado, hasta el cierre de esta edición la dependencia no respondió.

Sin embargo, el 27 de octubre de 2021 este medio de comunicación publicó que la Setran reconoció desde entonces que el fideicomiso mencionado “es sólo para construir infraestructura para la seguridad en las calles, mientras que la reparación de los daños a las víctimas de accidentes se presta con aseguradoras y mutualistas”.