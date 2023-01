Verificación vehicular Jalisco 2023: La CNDH ve excesivo sancionar a burócratas por no verificar el auto asignado

Debido a las sanciones administrativas aprobadas a los funcionarios públicos que no realicen las gestiones para verificar el vehículo que tienen asignado o bajo su resguardo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) una acción de inconstitucionalidad a la reforma a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado.

La CNDH considera que la disposición vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Planteó como excesivo que los burócratas sean penalizados por no llevar a verificar el automóvil oficial que tengan asignado. Advirtió que lo aprobado por el Congreso de Jalisco contraviene lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Las legislaturas estatales no tienen prohibido realizar adecuaciones en la regulación local que emitan, dirigidas a dar funcionalidad, contexto o integridad al régimen local de responsabilidades administrativas; no obstante, al hacerlo, deben ser cuidadosas de que las respectivas normas sean congruentes con los parámetros establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y no presenten contradicción con lo previsto en esta en materia de responsabilidades, obligaciones, sanciones y procedimientos aplicables”, exponen.

En otros temas, la CNDH presentó dos recursos contra leyes aprobadas en el Congreso estatal. Hizo observaciones a la nueva Ley de Prevención, Atención Integral y Erradicación de Adicciones con argumentos como que se contrapone a la legislación federal en la materia. También promovió acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Salud Mental y Educación Emocional, precisó que antes de su aprobación no hubo una consulta para atender opiniones de la población directamente afectada, como las personas que viven con alguna discapacidad mental. Las dos nuevas leyes están vigentes desde noviembre pasado.

Está pendiente que la SCJN revise los señalamientos de la CNDH y se pronuncie sobre la legalidad de las legislaciones observadas.

OA