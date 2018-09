Vecinos reclaman desconocimiento de proyecto de criptas

A 12 días de la clausura realizada a la obra de construcción de las criptas del panteón forense, los vecinos de fraccionamientos cercanos a la zona de El Vado donde se llevaría a cabo el proyecto, reclaman que ninguna autoridad hubiera socializado el tema con los colonos y esta es una de las causas principales por las que se niegan a su realización.



"Está mal porque las autoridades no han venido a informarnos qué se va a hacer, qué tienen planeado. Creo yo que una obra que perjudica a los vecinos por la contaminación que se puede hacer de este lado. Quizá estaría mejor otro tipo de obras que beneficie a los vecinos como un centro de salud o una secundaria", expresó Joaquín López, colono del Fraccionamiento Paseo de la Cañada, mientras que otra de las vecinas, quien prefirió omitir su nombre, señaló que les gustaría que las autoridades acudieran a presentarles el proyecto para que les dijeran cómo operarían exactamente las criptas.



Otros de los vecinos del mismo fraccionamiento señalaron no querer hablar para no "brincar" al presidente de colonos del fraccionamiento Praderas de Tonallan, Rafael Bory, debido a que él era el encargado de hablar con los medios sobre la negativa de los habitantes hacia la construcción, sin embargo, al contactarlo negó tener relación con ellos y prefirió no opinar al respecto de la obra de construcción.





Durante una visita realizada por este medio de comunicación al Fraccionamiento Vistas de Tonallan, el más cercano a la zona de la obra se constató que este cuenta con muy pocas fincas, a unos 500 metros de distancia, de las cuales la mayoría se encuentran deshabitadas por estar en construcción o en venta.

Además, se confirmó que la obra continúa suspendida luego de la clausura realizada por el ayuntamiento de Tonalá el pasado 8 de septiembre ante las inconformidades de los vecinos. El sitio, que de acuerdo con el proyecto ejecutivo tiene una extensión de cinco mil metros cuadrados, se encuentra apenas perimetrado con una barda incompleta, los tabiques de concreto se hallan apilados a la orilla del camino y las bolsas de cemento quedaron dispersas por el predio.

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, insistió por su parte en el apoyo al instituto para la construcción de los depósitos, ante la necesidad de contar con un espacio para la inhumación de los cuerpos.

"El terreno se los donó Tonalá hace un año y ya está escriturado para ellos (el IJCF). El uso de suelo lo permite y el terreno está prácticamente en las faldas de la barranca", expresó Chávez.



La CNDH y CEDHJ visitan zona del proyecto



Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) así como el secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Juan Carlos Benítez Suárez, acudieron a la zona donde se desarrollaba la construcción de criptas en la zona de El Vado, donde los funcionarios presentaron el proyecto ejecutivo de dicho proyecto a los Representantes de la Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos (CNDH y CEDHJ)



De acuerdo con lo señalado en la reunión, el proyecto, que contará con 800 espacios para la inhumación del mismo número de cadáveres, tiene una primera impresión de ser viable, sin embargo, se habló también sobre la necesidad de socialización por parte de las autoridades para volverlo efectivo.

LS