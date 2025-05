Aunque en diversos medios de comunicación señalaron versiones que hablaban, sobre posibles amenazas que la tiktoker Valeria Márquez habría recibido de su ex pareja, autoridades de Zapopan y del Estado dieron a conocer que la mujer no había presentado alguna denuncia previa al respecto.

"Ayer lo primero, en cuanto me enteré (del hecho), lo primero que pedí a la comisaría, es que si ella había pedido ayuda, sobre todo para algún Pulso de Vida. Y no tenemos ningún procedimiento por parte de ella de amenaza, de violencia, absolutamente nada. No tenemos ningún registro, ni por parte de la Fiscalía, ni por parte de Zapopan", señaló el alcalde.

A través de redes sociales circularon distintas imágenes, presuntamente compartidas recientemente, donde Valeria señalaba amenazas por parte de su ex pareja, quien incluso la habría mandado sacar de un antro por órdenes suyas.

"Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi "ex". Y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mi y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad" , dice una de las imágenes presuntamente compartida por Valeria, acompañada de una imagen de sus piernas con diversos moretones.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han hablado sobre si esto forma parte de sus investigaciones.

El coordinador estratégico de Seguridad del Estado, Roberto Alarcón Estrada comentó que tampoco la Fiscalía del Estado ha notificado si la mujer habría presentado alguna denuncia, y añadió que por el momento no se puede brindar mayor información sobre el caso, pues esto podría infringir el sigilo de las investigaciones.

"Hay información que, recordemos, es complicado o que no se debe revelar porque tenemos que salvaguardar el sigilo de la integración de la carpeta, para que eventualmente no se caiga ante el Poder Judicial", dijo.

Comentó que si bien hay especulaciones de todo tipo, lo más adecuado es esperar al avance de las indagatorias más allá de lo que se comparte en redes sociales, pues hasta ahora ninguno de los comentarios es considerado como oficial.

Mientras tanto, afirmó, la Fiscalía de Jalisco ya analiza diversos videos de cámaras de la zona en busca de dar con el paradero del agresor, quien se dio a la fuga en una motocicleta.

El caso de igual forma ya es investigado bajo el protocolo de delito de feminicidio, como debe ocurrir en cualquier muerte violenta de una mujer y hasta que se compruebe lo contrario. Las autoridades lo indagan bajo la carpeta de investigación 30945/2025.

