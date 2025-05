Tras los asesinatos de la influencer Valeria Márquez y el exdiputado federal y local por el PRI Luis Armando Córdova en dos negocios en Zapopan, locatarios vecinos de las escenas del crimen pidieron mayor seguridad para ellos y sus establecimientos. “Tenemos miedo por nosotros y por nuestros negocios”.

“Que pongan más cámaras en la plaza. Y más vigilancia con patrullas y policías. Que no sea tan fácil que lo hagan y se vayan”, pidió uno de ellos, empleado de una tienda de bicicletas en la zona.

El salón de belleza donde la influencer Valeria Márquez fue asesinada a balazos estaba acordonado ayer. En la entrada colgaba un solo mensaje: “Carpeta de investigación -30945/2025- Feminicidios de Fiscalía del Estado”. Por los ventanales de la fachada se veían los muebles y la silla donde fue ejecutada. A la plaza comercial llegaban clientes con normalidad, y una que otra camioneta con vidrios polarizados, como un día entre semana cualquiera, pero para los locatarios el homicidio de su “compañera” durante el pasado martes, como se refirieron para hablar de Valeria, les hizo “abrir los ojos ante lo cerca que tenemos la violencia”.

“Todavía no lo creemos. Lo platicábamos entre nosotros y es increíble por lo cerca que fue, literal, al lado. No la conocíamos bien ni nada, pero siempre la saludábamos cuando la veíamos llegar. O a veces nos pedía una herramienta prestada y se la llevábamos. Claro que da temor venir a abrir el local, después de lo que pasó. A lo mejor no vendrán la misma cantidad de clientes”, relató el encargado de un negocio de venta de bicicletas, quien prefirió mantener el anonimato.

Otros comerciantes se mostraron reacios a hablar sobre lo que pasó. “No sé nada”. “No vi nada”. “No estaba aquí”, respondían en un eco que se extendía en todos los negocios. El encargado de una taquería dijo estar preocupado por lo que podría pasar. Fue todo. Visiblemente molesto ante las preguntas, se preparaba para otra jornada laboral mientras apilaba los canastos de refrescos en la parte trasera.

La mañana del pasado martes, el exdiputado local y federal por el PRI, Luis Armando Córdova Díaz, fue asesinado a balazos tan sólo a cinco minutos de distancia del local de Valeria, en la zona de Valle Real. La cafetería donde fue atacado, ubicada dentro de una plaza comercial, no fue acordonada. Incluso, un cliente trabajaba en su computadora en el interior, mientras los trabajadores platicaban detrás del mostrador. “No podemos hablar de lo que pasó, por seguridad”, comentaron.

Pero el homicidio cimbró el lugar y a los empleados de otros establecimientos. “Sigo en shock. Yo siempre veía al señor porque tenía una rutina. Desayunaba en la cafetería desde temprano y parecía que ahí trabajaba. Luego venía aquí y compraba un postre, ya sea un pastelito o una galleta… y se iba. Era muy amable con todos y siempre nos saludaba. Ayer que llegué en la tarde no lo podía creer cuando me lo contaron mis compañeros”, dijo, entre susurros y con una voz tímida, una empleada de una pastelería de la plaza comercial, quien también prefirió no revelar su nombre.

Por momentos guardaba silencio y volteaba a ver la cafetería. Su vista se perdía en la fachada, pero luego de varios segundos regresaba al presente. “Cada vez más, vemos cómo ha cambiado la zona”.

Existe consternación por los más recientes crímenes cometidos en esa parte de Zapopan. EL INFORMADOR/A. Navarro

HISTORIAL DE VIOLENCIA

Seis asesinatos se han dado en la zona el último año

En el último año han sido asesinadas seis personas en el cuadrante conformado por las colonias Valle Real, Jardín Real, Residencial Poniente y Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de Zapopan.

El martes ocurrieron dos de esas ejecuciones en hechos diferentes: el priista y exdiputado Luis Armando Córdova y la influencer Valeria Márquez.

También están los dos hombres asesinados al interior de una plaza comercial ubicada en el Paseo Andares y Patria, el 14 de abril pasado. Se trató de un hombre originario de Sinaloa y de su escolta, quienes salían de un gimnasio ubicado dentro del centro comercial. En ese caso sí detuvieron a dos personas.

Dos días después, un tendero de la colonia Girasoles fue atacado a balazos (aledaña la zona donde ocurrieron los asesinatos el martes pasado).

Se suma el caso de Berlín, una joven de 16 años que salió de fiesta con una prima por su cumpleaños, cuando fue ultimada por su expareja en abril de 2024. Fue en avenida Central al cruce con Paseo Valle Real.

Por otra parte, aunque no culminó en asesinatos, está el caso de un abogado y un mesero baleados al interior de un restaurante de la plaza comercial de Paseo Andares y Patria.

Sobre las muertes del pasado martes, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, lamentó los hechos y aseguró que coadyuva con las investigaciones que sigue la Fiscalía del Estado para esclarecer lo sucedido. Cuestionado sobre el por qué de que este tipo de hechos de alto impacto en esta zona del municipio, refirió que las cifras hablan por sí mismas. “Ahí están los indicadores de seguridad: Zapopan es el municipio de la Zona Metropolitana con menor percepción de inseguridad de la ciudad”.

Señaló que “no es que le preocupe la Zona Real”, que fue protagonista de los dos más recientes hechos, sino que realmente nunca se sabe dónde ocurrirá un asesinato cuando es una agresión directa, ya que queda fuera del control de las autoridades.



“Esto está fuera de nuestro control, es muy difícil. Tristemente es una tragedia, seguiremos reforzando y apostándole y metiéndole presupuesto a la Policía Municipal. No vamos a parar… y hoy la Fiscalía tendrá que darle curso a la investigación”.

El coordinador Estratégico de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, aseguró que en colaboración con la Guardia Nacional se han establecido diversas acciones de vigilancia para evitar estos hechos. Coincidió con Frangie: “El delito y el delincuente es dinámico y se desplaza por diferentes zonas”, mientras las autoridades trabajan en las estrategias de seguridad que buscan contenerlos. “No estamos satisfechos con los resultados, por supuesto que no, pero estamos trabajando de manera coordinada. Las estadísticas, porque al final con lo que se trabaja es con las estadísticas, marcan una disminución en el homicidio doloso”.

ANTECEDENTES

Casos similares en años previos