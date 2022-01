Usuarios destacan ahorro de tiempo con Peribús

Las personas que estrenaron ayer el nuevo sistema de transporte Peribús resaltaron que llegarán más rápido a sus destinos porque sortearán el tráfico.

Dayanna Jazmín, Miguel y el pequeño Logan esperaban en la estación Periférico Belenes la unidad que los llevaría a un sitio para disfrutar el fin de semana en familia: “Vamos al Zoológico. Ayer me enteré que iba a ser gratis. Es muy cómodo, rápido, práctico para toda la gente”, dijo.

La mayoría de los entrevistados coincidió en que la rapidez es el principal beneficio que ven en el arranque de este nuevo sistema de transporte con 42 estaciones y 41.5 kilómetros de trayecto.

“Voy para Santa Margarita con mi novio. Todos me estuvieron diciendo que comenzaba el domingo (ayer) el Peribús. Normalmente lo tomaré de Peri Sur a Vallarta. Se me hace bien porque ya no va a haber tanto tráfico porque se viene por una vía exclusiva. Este servicio está mejorado. Quiero pensar que va a ser más rápido”, comentó Sarah.

Daniela, que señaló la ausencia de policías en las estaciones, contó que cuando regrese a clases presenciales tomará todos los días el servicio para ir a la universidad.

“Voy a Vallarta, vengo de Tabachines. Veo bien el servicio. Lo tomaré para ir al CUCBA (Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias). Supongo que este va a ir más rápido porque con el 380 había mucho tráfico. Creo que la diferencia va a ser evitar el tráfico porque el costo de transporte para mí va a ser el mismo”.

Madelaluz, acompañada de Dulce Guadalupe, dijo que aprovecharon la apertura del servicio para ir al bautizo de su nieta.

“Voy a Adolf Horn, vamos a un bautizo porque allá vive una de mis hijas. Yo vivo en Villa Fontana Diamante, vine en el camión y me bajé en esta estación (Periférico Belenes). Espero llegar más rápido”. Con regalo en mano, contó que “antes agarraba dos camiones, pero sí me tardaba un buen”.

En todas las estaciones de Mi Macro Periférico se cuenta con gel sanitizante -hoy se colocaron 300 litros- como medida para prevenir los contagios de COVID-19.

Pasajeros destacan rapidez de los viajes

Los usuarios del nuevo Peribús destacaron la rapidez del nuevo sistema de transporte, aunque también se les vio batallar para acceder a las estaciones.

PRIMER DÍA. Familias estrenaron el nuevo sistema de transporte. Hasta hoy no tendrá costo. EL INFORMADOR/ G.GALLO

Jerónimo Hernández dijo que iría a la estación Vallarta. “Lo tomaría de la Central Nueva a Periférico Belenes y luego voy a San Juan de Ocotán. Voy a mi casa y vengo de trabajar, soy guardia. Está bien, antes tomaba la 380 y este es más rápido”.

Pero otros pasajeros estaban desorientados sobre dónde estaban los accesos. En un recorrido, se observó que cuatro personas cruzaron corriendo el Periférico desde el lado de Tesistán hacia la estación Belenes.

La mayoría de ellos aceleró el paso hacia el ingreso de la estación, pero María Valadez González ya no podía correr más y no tenía certeza de dónde estaba la entrada.

Arriesgó su vida caminando sobre el carril exclusivo para el Peribús y otras personas la apoyaron a subir por una de las puertas donde se detiene el transporte para evitar que estuviera más tiempo expuesta en el riesgo de la vía.

“Vengo de Jardines de Nuevo México y voy a Santa Fe. No sé cómo hacerle porque tomaba el 380 y ahorita voy a conocer la ruta y a ver quién me orienta. Me pareció peligroso cruzar”, relató.

Este medio de comunicación corroboró que las personas que vienen desde el lado de Tesistán deben caminar alrededor de 200 metros hacia un puente peatonal que está frente a un supermercado de la zona y acceder desde la estación de Línea 3 del Tren Ligero.

Al respecto, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) confirmó que el acceso puede ser por la estación de la Línea 3 donde está el puente que conecta con el Peribús. “También se utiliza una plataforma para que las personas con alguna discapacidad puedan entrar”, compartió la dependencia.

Por su parte, Silvia Ibarra lamentó que no añadieran a Tonalá en las líneas troncales del servicio. “Con el 380 sólo era un camión y ahora tengo que pagar más”.

MQ