Usan insecticida caduco contra dengue, pero era utilizable: Petersen Aranguren

El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, confirmó esta mañana que a principios del año utilizaron seis mil sobres de insecticida caduco para combatir el mosquito del dengue. "Se aplicó en aproximadamente 6% de las casas (fumigadas), no tengo aquí exactamente las colonias", dijo el funcionario.

El producto que se aplicó tenía fecha de caducidad desde el 2015, "teníamos el conocimiento de que ese material era utilizable por pruebas de bioequivalencia que se habían hecho en este producto de que podía ser utilizado", aseguró Petersen.

También comentó que ante esta situación, ya se dio aviso a la contraloría y al área de jurídico: "yo pedí que se hiciera una investigación para ver quién fue quién autorizó a que eso se pudiera utilizar".

Petersen Aranguren subrayó que no hay ningún riesgo para la población con la utilización de este insecticida. "Nosotros estamos convencidos de que no estamos utilizando ningún producto que no sea efectivo y del que no tengamos seguridad", reiteró.

NM