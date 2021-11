UdeG: Más de 31 mil aspirantes presentan examen de admisión

La jornada de aplicación de la Prueba de Aptitud Académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que tuvo lugar este sábado en todo el estado, tuvo una asistencia de 96.12 por ciento; es decir, 31 mil 854 aspirantes, informó el licenciado Pablo Quiroz Nuño, jefe de la Unidad de Admisión, de la Coordinación de Control Escolar.

Precisó que, durante la tarde, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), sede La Normal, realizará una jornada de aplicación del examen en la que están citados 839 aspirantes a las 15:00 horas, por lo que el porcentaje de asistencia podría variar de acuerdo a los que acudan.

Recordó que para este proceso de admisión para el calendario 2022 A hubo un registro de 41 mil 800 aspirantes, de los cuales siete mil competirán para lograr un lugar en las licenciaturas de la Red Universitaria.

Señaló que durante la jornada matutina no hubo incidentes. Además que, gracias a la información difundida previamente entre los aspirantes y a los filtros sanitarios, no se registró ningún caso sospechoso de ser portador del COVID-19, a excepción de un aspirante que envió previamente su prueba confirmatoria de PCR para justificar su falta, por lo que no no acudió de manera presencial.

Luego de la prueba, los aspirantes deberán cargar entre el lunes 15 de noviembre y el martes 14 de diciembre de 2021, en la página de control escolar, su certificado de bachillerato, acta de nacimiento y CURP para concluir tu trámite y tener derecho a concurso.

Quiroz Nuño recomendó a los aspirantes revisar bien la calidad de los documentos que van a subir a la página para evitar que estén borrosos o ilegibles.

Este proceso deberán hacerlo con tiempo, debido a que una vez que son recibidos vía electrónica, el centro universitario lo somete a revisión y en caso de que no sean legibles solicitan al aspirante una nueva copia, un proceso que puede tardar de uno a varios días, según la carga de documentos que sean registrados al mismo tiempo.

También aconsejó a los aspirantes revisar tanto su correo como su estatus en el sistema de control escolar en el que realizan su trámite.

Una vez que todos los archivos enviados sean validados y aceptados, el sistema cambiará el estatus del aspirante para que pueda imprimir un formato o recibo de haber entregado todos sus documentos. Quien no concluya este proceso a tiempo no tendrá derecho a competir por un lugar en licenciatura.

El dictamen de admisión será dado a conocer en la página de Control Escolar www.escolar.udg.mx, así como en el sitio de la Gaceta de la UdeG www.gaceta.udg.mx el lunes 10 de enero de 2022. El inicio de clases está programado para el lunes 17 de enero de 2022.

JM