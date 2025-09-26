FEU: hora de definiciones

A sus 34 años de historia, el proceso electoral para elegir al presidente o presidenta número 13 de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) entre el estudiantado de la Universidad de Guadalajara, se desarrolla en medio de un momento de fuertes cuestionamientos de alumnos de distintos centros universitarios que no se ven representados ya en esa organización estudiantil.

Así como pedían la suspensión del proceso de elección de las y los nuevos integrantes del Consejo General Universitario (CGU), órgano máximo de decisión de la universidad pública de Jalisco, este grupo disidente, exigía también la suspensión de la elección de la FEU, por considerarla uno de los pilares corporativos y de control del Grupo UdeG, fundado por el ex rector Raúl Padilla López, y que ha mantenido la hegemonía política en esa casa de estudios desde 1989, cuando desplazó al Grupo UNI-FEG.

Ven a la FEU por ello, poco combativa y más alineada a los intereses de los funcionarios y directivos universitarios que de las necesidades y demandas de los estudiantes a los que dicen representar.

Si bien con la FEU, se acabaron los años del pistolerismo gangsteril que dominó gran parte de la historia de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (la FEG, que dirigió en su momento el extinto Padilla López, su hermano Trino, ahora presidente de la FIL, y Tonatiuh Bravo, hoy diputado local, y que ambos en su calidad de ex rectores de la UdeG mantienen una gran influencia en la Universidad), al paso de los años, se ha convertido también en semillero de altos funcionarios universitarios. Por ejemplo, Ricardo Villanueva Lomelí, el ex rector y ahora sub secretario de Educación Superior del Gobierno de Claudia Sheinbaum, fue el primer ex presidente de la FEU en llegar a la silla mayor de los Leones Negros.

La nueva rectora general, Karla Planter, no viene de la ruta de la FEU, y eso podría ayudar a dejar un verdadero juego libre y plenamente democrático en la elección estudiantil que inicia la próxima semana, y que permitiría iniciar la reivindicación de la organización estudiantil mayoritaria de la UdeG. Sin duda, le vendría mejor a su joven rectorado, una FEU crítica y abierta, que sometida a uno de los grupos de poder intrauniversitario.

Si bien la disidencia estudiantil no ha mostrado hasta hoy una base amplia de apoyo en la comunidad universitaria, ni coinciden en todas su demandas y planteamientos, las y los candidatos a la presidencia de la FEU, coinciden en que se debe mantener apertura y diálogo con ellos. Por orden alfabético, las y los contendientes son: Dalia Benítez Aréchiga, postulada por la Corriente Estudiantil Democrática (CED); Víctor Javier Díaz López, del Colectivo Universitario; Leonardo Muñiz Coppel, de Alianza Democrática Estudiantil (ADE); y Fernanda Citlalli Romero Delgado, de Proyecto U, (corriente que ha ganado todas las elecciones menos una), y por quien declinó Susana Montserrat Andrade Soriano, de Movimiento Índigo.

De este momento de definiciones de la FEU, de qué opinan de las y los estudiantes que ya no se sienten representados en esa organización estudiantil, de sus propuestas y si han sentido equidad en la contienda de cara a las elecciones que inician en octubre, platique con ellas y ellos. Las entrevistas completas las irán encontrando en esta semana que termina y el inicio de la próxima en mi canal de YouTube, que encuentra en @soyjaimebarrera y al que les invito a suscribirse. Quedo pendientes de sus comentarios.