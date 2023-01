Como una manera de demostrar solidaridad con las y los estudiantes que protestan afuera de Casa Jalisco para exigir la liberación de sus compañeros, Javier Armenta Araiza, Ilich Cisneros González y José Rojas Umazor, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, anunció que pasará la noche con ellos.

Así lo informó durante la sesión virtual informativa que llevó a cabo este lunes con diversos planteles de la red universitaria, donde se abordaron temas sobre el contexto histórico del predio de Huentitán, el desalojo de la protesta de la comunidad estudiantil, la detención ilegal de los tres jóvenes y "el estado de emerncia que se vive en la UdeG".

"La diferencia entre un delincuente y un luchador social es que el luchador social infringe una norma por una causa pública, por un ideal, por algo para otros y no para ellos mismos", sostuvo Villanueva Lomelí.

Indicó que en todo caso, quien despojó a la ciudad para intereses privados fueron los gobiernos y los particulares que buscan edificar vivienda vertical en dicho punto. "El despojo verdadero es el que están haciendo a la ciudad para quitarle un parque público y hacer departamentos; eso es despojo, porque es para intereses privados", añadió.

Este martes 10 de enero se cumplirán 144 horas de la detención de los tres jóvenes, procediendo a desarrollar la audiencia en los juzgados para determinar si los dejan en libertad o se quedan en prisión preventiva.

Por ello, a la par se abrirá sesión del Consejo General Universitario (CGU), a partir de las 8:00, en el campamento instalado afuera de Casa Jalisco. "No cerraremos la sesión hasta que regresen los tres estudiantes", instó Villanueva Lomelí.

Pide redoblar esfuerzos para mostrar solidaridad

En busca de que la ciudadanía se sume a la exigencia de justicia por los tres jóvenes y se les deje en libertad por tratarse de una protesta pacífica en la que participaron, junto con más integrantes de la comunidad universitaria, el rector de la UdeG pidió a las y los jaliscienses que muestren su apoyo, de cualquier tipo, para difundir la situación "emprendida por el Gobernador de Jalisco, quien ha destinado el aparato del Estado para castigar a los jóvenes que cuestionaron la corruptela detrás del proyecto inbomiliario de la zona".

"Cualquier cartulina, mensaje en auto, lona en sus casas, presten sus redes sociales, todo será bien valorado. Lo importante es que nos sumemos a la exigencia de la liberación. Estamos cerca de que se reanude la audiencia, durante las siguientes 20 horas lo que puedan hacer en redes sociales en las casas y familias, con pancartas. Cualquier esfuerzo vale mucho", añadió.

La Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoé García, lamentó que se encarcelara a los tres estudiantes y consideró que se trata de una vendetta de parte del gobernador, quien ha usado el poder del Estado para perseguir a quienes se manifiestan.

"Como personas no podemos admitir que se genere este precedente histórico en que se quiere silenciar a los luchadores sociales, que las personas que alzan la voz por lo que quieren o sienten puedan acabar en la cárcel", expuso durante la sesión.

Relató que el campamento de la FEU en las afueras de Casa Jalisco es el reflejo de la solidaridad universitaria y desde ahí se llevarán a cabo actividades artísticas, culturales y recreativas para incitar a la ciudadanía a sumarse a la lucha y reflexionar sobre las acciones que emprenden las autoridades en casos como éste.

"Estamos furiosos y furiosas por lo que está sucediendo, no podemos dejar pasar esto, hoy son tres compañeros, mañana serán todas las personas que alcemos la voz por lo que creemos; no sólo es la comunidad universitaria, sino la sociedad de todo Jalisco y el país".

"Como personas no podemos admitir que se genere este precedente histórico en que se quiere silenciar a los luchadores sociales"

Por su parte, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), licenciado Jesús Becerra Santiago, indicó que esta lucha universitaria debe de indignar a la sociedad, porque aunque en este caso los afectados son tres jóvenes estudiantes, podría ocurrirle a toda persona que alce la voz.

"Qué lamentable que en nuestro país tengamos presos políticos; qué lamentable que sea en Jalisco, y más lamentable aún que sean tres estudiantes por defender un parque para que el cartel inmobiliario no lo convierta en departamentos privados con dinero público", externó.

Reiteró que la FEU puede contar con el apoyo de los trabajadores administrativos de la UdeG hasta que los jóvenes recuperen su libertad.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG), licenciado Jesús Palafox Yañez, manifestó que la lucha social de los jóvenes se centra en defender el bien público y el patrimonio de la ciudad, y agregó que el verdadero despojo es aquel que llevan a cabo los gobiernos. "No queda ninguna duda de que el verdadero despojo lo está haciendo la clase política, y los académicos no podemos no apoyar a nuestros estudiantes", indicó.

Desde el Congreso de Jalisco, los diputados Mara Robles Villaseñor y Enrique Velázquez González también se conectaron a la sesión informativa. Ambos dieron a conocer que desde el pleno en la Cámara buscaron impulsar puntos de urgente resolución para que el Poder Legislativo se pronuncie por la liberación de los presos políticos.

También, que se sancione al juez que emprendió acciones anticonstitucionales en la detención de los tres jóvenes y además hacer responsable al gobierno estatal de la seguridad de los estudiantes. Al no ser aprobado se propuso un minuto de silencio por la muerte de la libertad de manifestación en Jalisco. "Estamos firmes en la defensa de nuestros compañeros", reiteraron ambos diputados.

Desde la prepa 14, los vecinos de Huentitán también estuvieron presentes en la sesión y reiteraron que lo que viven los tres jóvenes es una de las peores injusticias en Jalisco.

"Tenemos más de diez años defendiendo estos terrenos. No vamos a dejar de luchar. Nuestro compañero Javier Armenta es parte del Comité Únete Huentitán, no lo vamos a dejar de apoyar", dijeron, y advirtieron que seguirán pintando paredes para dar difusión al caso, pese al acoso que viven por parte de la Policía de Guadalajara.

JM