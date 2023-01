Con el voto en contra de las fracciones de Movimiento Ciudadano, Morena, PAN y Partido Verde; el pleno del Congreso de Jalisco rechazó discutir un acuerdo sobre la detención de los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas.

La coordinadora de la bancada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, pidió sumar a la agenda de la sesión extraordinaria realizada este lunes un acuerdo para condenar la prisión preventiva aplicada a los tres jóvenes. El punto no recibió el apoyo de la mayoría de diputadas y diputados, por lo que no se integró. La legisladora también propuso declarar un minuto de silencio por la muerte de la libertad de expresión en Jalisco; solicitud que tampoco prosperó.

La coordinadora de la fracción panista, Claudia Murguía Torres, argumentó que el Poder Legislativo no tiene por qué pronunciarse sobre el tema, pues no es parte de la carpeta de investigación y refirió la autonomía entre poderes.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Mirelle Montes Agredano, argumentó que la sesión extraordinaria se convocó conforme marca la Ley Orgánica y con el único tema de votar el acuerdo de nombramiento del titular del Instituto de Justicia Alternativa del Estado. El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, recriminó que para los temas que la mayoría impulsa sí han avalado ajustar el orden del día y que en este tema lo rechacen.

El coordinador priista Hugo Contreras Zepeda, refirió que, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política; convocó a reunión para definir sumar el tema a la sesión, pero no tuvo respuesta. El legislador tricolor dijo que, aunque no sabe la cuestión jurídica, considera injusta la detención de los jóvenes y señaló que el gobierno estatal no debe reprimir.

OA