Este miércoles por la mañana una comitiva integrada por académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) intentó establecer la mesa de diálogo con el grupo de estudiantes que tomó las instalaciones de la sede La Normal, debido a su inconformidad por el eventual traslado de los programas educativos al campus Belenes.

El grupo de docentes fue encabezado por la directora de la División de Estudios Históricos y Humanos del CUCSH, Patricia Córdova Abundis, quien desde el exterior de la puerta 5 del plantel buscó que las y los jóvenes permitieran el ingreso al campus para entablar un diálogo y comenzar a establecer puntos de acuerdo.

Sin embargo, el grupo de jóvenes encapuchados impidió el diálogo, al exigir que primero habría que firmar un pliego petitorio, según el cual la autoridad se comprometería a no realizar el traslado a Belenes de la División de Estudios Históricos y Humanos, entre otras peticiones.

La doctora Patricia Córdova Abundis hizo hincapié en que el eventual traslado de la División de Estudios Históricos y Humanos a la sede Belenes aún no tiene fecha establecida, debido a que todavía no existen las condiciones en materia de infraestructura para hacer un traslado próximo del estudiantado que actualmente acude al CUCSH La Normal.

Por ello, insistió, es pertinente establecer el diálogo con las y los jóvenes para atender sus inquietudes. No obstante, el grupo inconforme rechazó el diálogo.

Córdova Abundis reiteró también que la UdeG no buscará en ningún momento una acción penal contra las y los estudiantes manifestantes. Por el contrario, en todo momento se garantizará el respeto a sus derechos y no habrá ningún tipo de represalias.

“Como directora, les digo que se les dará protección a sus garantías individuales y que se puede dialogar, por lo que no habrá represalias de ningún tipo. Estaremos pendientes cada instante, para el momento en que ellos quieran dialogar”, expresó Córdoba Abundis.

Por otra parte, este miércoles los jóvenes encapuchados desalojaron a los elementos de seguridad privada que se tienen contratados para resguardar las instalaciones del CUCSH La Normal, por lo que los manifestantes asumieron en su totalidad la toma de ese Centro Universitario.

Ante este hecho, las autoridades del CUCSH junto con la Coordinación de Seguridad Universitaria de la Universidad de Guadalajara, trabajan para determinar de qué manera se puede salvaguardar el patrimonio del CUCSH La Normal.

Pese a que los manifestantes se encuentran encapuchados y hasta el momento no se han acreditado como estudiantes, es importante señalar que en ningún momento se ha hecho uso de la fuerza, ni tampoco han ingresado elementos de la policía municipal o estatal al plantel.

La comisión de académicos del CUCSH está integrada por la doctora Patricia Córdova Abundis, el maestro Javier Rentería, la doctora María Luisa Gómez García, el maestro Alejandro Fuerte y la doctora Anabel Castillón Quintero.

Se espera que las y los estudiantes integren igualmente una comisión de diálogo, con la que se pueda atender las demandas.

En las sedes de Belenes y La Normal, el CUCSH atiende a un total de 13 mil 358 alumnos; 12 mil 817 de licenciatura y 541 de posgrado. En la sede La Normal, actualmente estudian dos mil 600 estudiantes de la División de Estudios Históricos y Humanos.

Las autoridades del CUCSH reiteraron su total disposición al diálogo en un marco de dignidad institucional, respeto horizontal y con base a la normativa universitaria.

No habrá afectaciones académicas a alumnos por cierre de instalaciones

Representantes de los estudiantes que mantienen cerrado el campus universitario aseguraron que mientras la directora de la División de Estudios Históricos y Humanos, Patricia Córdova Abundis, no firme el documento en el que se comprometa a no ejercer de manera directa o indirecta actos de intimidación, violencia, incriminación o criminalización, no se encuentran en igualdad de condiciones para ir a una mesa de diálogo.

Ante dichas inquietudes manifestadas por estudiantes que están preocupados porque esta situación pudiera afectarles en el marco del cierre de semestre, Cordóva Abundis reiteró que no hay riesgo de ningún tipo de afectación.

Recordó que los más de dos mil 400 universitarios que forman parte de la división están realizando las clases de manera remota, virtual, con el apoyo administrativo y de la planta docente.

