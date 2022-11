La solicitud de mil 200 millones de pesos adicionales que hizo la Universidad de Guadalajara (UdeG) no es viable y no hay áreas de donde se puedan reasignar, consideró el secretario de hacienda del Estado, Juan Partida Morales, quien sostuvo que la propuesta planteada por la administración estatal es sensible y por encima de lo que le corresponde aportar, según el convenio con el Gobierno Federal.

“Seguramente nadie está conforme con su presupuesto, pero creemos que se hizo un esfuerzo importante para que contaran con recursos para operar. - ¿Hay de dónde dar el aumento? - no, en este momento no”, señaló.

Respecto a la disminución del gasto por alumno, Partida Morales comentó que desconoce cómo integran esas cifras, y planteó que se mezcla el gasto por estudiante de educación superior con el de media superior, además precisó que se debe revisar si la comparativa es correcta.

El funcionario argumentó que además de los seis mil 872 millones del subsidio estatal a la Universidad, hay una bolsa de 152 millones para ajuste salarial y 235 millones para infraestructura educativa.

Sobre los recursos federales asignados a Jalisco, el secretario comentó que no esperan fondos adicionales a los acordados para las obras hidráulicas de la presa El Zapotillo y la construcción de acueductos para traer agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

GC