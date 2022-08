Como parte de la protesta por haber recortado 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, la comunidad estudiantil y trabajadora de la Escuela Preparatoria 7 obsequió 140 balones al gobernador "para satisfacer su amor al deporte y para pedirle que regrese un millón de pesos por cada uno de los balones, que corresponde a la misma cantidad de dinero que el mandatario estatal recortó del presupuesto que estaba asignado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales (MCA)", según se informó.

Al término de la Caminata por la Autonomía, la Salud y la Educación número 139, que reunió a 140 universitarios, el director de la Preparatoria 7, Ernesto Gerardo Castellanos Silva, señaló que "el gobernador no le quitó a la UdeG los 140 millones de pesos, los robó", pues esos recursos estaban designados y etiquetados para finalizar el MCA, vulnerando de este modo la autonomía universitaria.

ESPECIAL

Aseguró que "la campaña mediática" emprendida hace unos días por el Gobernador llamada "Obras son amores", y en la que argumenta estar destinando recursos para la construcción de nuevos espacios universitarios, es mentira.

"Amor es tener seguridad en el Estado, amor es respetar la autonomía de la Universidad, amor es abrir espacios para todas y todos los jóvenes. Si no exigimos más espacios, más jóvenes no van a poder estudiar. Sabemos que sus prioridades son otras, no es la seguridad, no es encontrar a los desaparecidos, no es la Universidad ni la educación. Estamos dándole estas pelotas para ver si así nos voltea a ver y nos regresa los 140 millones", declaró.

JL