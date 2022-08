¡Tu ingreso a la universidad sí es posible!

¿De qué depende mi ingreso a la universidad pública?

Aprobar los exámenes de la universidad pública es un reto que no sólo depende del esfuerzo de los estudiantes, ni de su capacidad para formar parte de las instituciones. Mucho depende de la cantidad de espacios disponibles y la gran demanda de chicos que buscan un lugar.

De hecho, en la última década, la U de G ha recibido 826 mil 191 solicitudes de ingreso y ha admitido a 328 mil 504 en nivel superior, logrando una cobertura, a lo largo de estos años, de 39.76 por ciento, es decir, en 2012 admitió a 29 mil 969 aspirantes y en 2021 a 35 mil 097, aún así, no consigue admitir a todos los que aplican en el examen de admisión.

Así que, si no obtuviste un buen resultado en tu examen, no significa que no tienes las herramientas para continuar con tu formación profesional y convertirte en licenciado de la carrera que quieres. Significa que debes crear un plan alternativo que te lleve a cumplir tu meta. ¡No te detengas!

¿Cómo construir un plan B?

Para trazar un camino que te lleve a la universidad, es importante que sigas los siguientes pasos:

1. Reconoce tus emociones

Es probable que haya un poco de frustración alrededor, por lo que es importante entender, comprender y asumir todos nuestros sentimientos; luego hay que preguntarse el origen de esa emoción.

2. Mentalízate en que existen más opciones

No es el fin del mundo. A veces, los planes cambian para bien. Hay que abrir más el panorama sobre la oferta educativa, escuelas y planes de estudio que existen allá afuera.

3. Aprovecha esta pausa para estar más seguro sobre tu carrera

Hay que cuestionar la firmeza de nuestra vocación. Esta pausa puede ser una buena oportunidad para reforzar la carrera que queremos elegir y que nos llevará a nuestro desarrollo profesional.

4. Sujetar el timón y cambiar de rumbo

No pasa nada si cambiamos la dirección, al contrario, podemos encontrar muchas cosas que nos pueden favorecer a experimentar esa vida universitaria tan deseada.

Si estás buscando una opción la UNITEC puede ser tu alternativa, conoce por qué:

Tiene más de 55 años de experiencia educativa.

Cuenta con más de 40 licenciaturas y 11 ingenierías, en diferentes áreas de estudio.

Es una universidad enfocada a la empleabilidad ya que todos sus planes de estudio están actualizados a las tendencias laborales. Además, 9 de cada 10 de sus egresados trabajan en lo que estudiaron*.

Sus profesores tienen experiencia laboral en la materia que imparten.

Cuenta con instalaciones diseñadas para el aprendizaje y especializadas por programa: desde un Hospital Simulado equipado con simuladores de alta fidelidad en donde podrás desarrollar tus habilidades en ciencias de la salud hasta cocinas profesionales en donde pondrás en práctica tus conocimientos enfocados en la Gastronomía.

Respaldo Económico UNITEC: cuentan con Becas Académicas de primer ingreso, planes de financiamiento y trabajos de medio tiempo que te ayudarán a continuar con tus estudios y a alcanzar tus metas profesionales.

¡Que nada te detenga en tu camino a la universidad! Conoce toda la oferta educativa de la UNITEC aquí.

Fuente: *Encuesta Egresados IPSOS 2021