Tribunal de Arbitraje emitió 39 multas contra el Congreso por no sancionar a alcaldes

El Tribunal de Arbitraje y Escalafón fijó 39 multas contra el Congreso del Estado, por presuntos incumplimientos en el trámite de solicitudes de suspensión contra presidentes municipales por el impago de laudos. El titular de la Coordinación de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, Francisco Javier Ulloa Sánchez, informó que el Poder Legislativo presentó un amparo para no pagar las multas, consideran que no violentaron ningún proceso y subrayó que con las reformas a la Ley Orgánica del Congreso desaparecieron las áreas referidas.

En las sanciones se señalaba la ex diputada Adriana Medina Ortiz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal, que ya no existe, y al ex secretario técnico de la Comisión de Gobernación, Enrique Hernández. Las multas se acumularon en los últimos meses de la pasada Legislatura.

"Esas multas fueron notificadas en la actual Legislatura de manera que sí tenemos 39 multas derivadas de juicios laborales. El total de las multas son aproximadamente 284 mil pesos, lo que el Congreso tendría que pagar, que finalmente las estamos impugnando y estamos ciertos que van a quedar sin efecto", explicó.

Sobre el tema, la diputada Elizabeth Alcaraz Virgen, titular de la Comisión de Gobernación, confió en que las sanciones no trasciendan pues los casos en los que presuntamente se incumplieron términos ya pasaron como acuerdo legislativo en el pleno del Congreso.

La diputada informó que. desde su arribo al cargo en noviembre pasado, han recibido 900 asuntos relacionados con suspensiones contra autoridades municipales por impago de laudos. La legisladora dijo que han cumplido con los términos de los procesos y revisan cada uno de los casos para agilizar su trámite.

"Nuestra meta es estar al día, agotar todo el rezago; creemos que nos va a llevar dos o tres meses; hay una colaboración muy intensa por parte de toda la Junta de Coordinación Política y todas las fracciones para que saquemos adelante este rezago", comentó la legisladora.

