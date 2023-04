Escaleras y elevadores de diversos puntos de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero se mantienen paralizados y con cintas amarillas bloqueando el paso de los usuarios del transporte público.

Estos destacan que algunas de las escaleras y elevadores ya mucho tiempo sin funcionar y que no han sido atendidas a la fecha, lo que ha provocado incomodidad, pero sobre todo dificultades para personas de la tercera edad y discapacitados.

De acuerdo con el último reporte producido en marzo de este año, en toda la L3 sólo se encuentran en funcionamiento 114 escaleras eléctricas de 139 y 64 elevadores de los 72 disponibles, y aunque ya se han anunciado operativos de mantenimiento, las personas, especialmente los adultos mayores, personas con dificultades motrices y embarazadas permanecerán enfrentando los retos para entrar y salir.

"No sirven los ascensores y tengo que subir escaleras, y como soy de la tercera edad y la rodillas no las tengo bien, no sirven acá ni allá. Es muy difícil cuando quiero transbordar, y cuando necesito las escaleras eléctricas no siempre están bien, o están en el sentido contrario", dijo Rosa María Gómez.

La falta de escaleras y elevadores ha provocado incomodidad, pero sobre todo dificultades para personas de la tercera edad y discapacitados. EL INFORMADOR / A. Camacho

"Las escaleras eléctricas que están en el segundo piso tiene mucho tiempo que no las arreglan, aquí en la estación está un poco sucio en las orillas a veces hay papeles quizás, porque la gente los tira, los tiramos, perdón, pero no es relevante la suciedad aquí, sino allá abajo, por ejemplo hay unas botellas en medio de las vías y están cerradas, el tren puede pasar sobre y ellas y podrían explotar", destacó Miguel Ángel Pérez, adulto mayor que esperaba el tren en la estación de Guadalajara Centro de la L3.

"Sí me ha tocado ver escaleras paralizadas, hay ascensores que no están funcionando, y si ve allá las lámparas están hasta parpadeando. Pienso que le hace falta también, pues, la luminaria de aquí, no sé, reemplazarlas o si darles una limpiada, se ven negras", señaló Miguel Salvador.

Moverse a otra estación del Tren Ligero

En casos particulares como el de Jesús Balderas Rendón y su esposa Araceli Figueroa, quien se encuentra en silla de ruedas tuvieron que volver a subirse al tren para trasladarse a otra estación donde si fuera funcional el ascensor, el elemento de seguridad sugirió regresar a la estación de Independencia.

"Está mal porque uno lo necesita, por las escaleras no me pueden subir, deben estar al pendiente más que nada de eso, uno realmente lo necesita, si tuviera mis piernas me iría por las escaleras aunque no fueran las eléctricas, pero así no, me ha sucedido otras veces, varias, como unas tres, hasta una de esas mi esposo se cayó por no haber escaleras eléctricas, ahora nos iremos a otra estación a ver si sirve el elevador, necesitábamos bajarnos aquí en el Centro, pero como no se puede nos iremos hasta allá", expresó Araceli.

Otro detalle que recuerdan los usuarios, aunque no les parece del todo molesto, han sido las fallas en los monitores de llegada del Tren Ligero los cuales han visto mal calibrados o sin conteo del tiempo de llegada a pesar de estar encendidos. Muy rara vez reportan la ausencia del aviso de estación o errores de sincronía cuando se bajan, pero, afirman, no es tan importante como lo son las escalinatas y los ascensores.

Según lo anunciado en el comunicado de Siteur, los medios de accesibilidad estarán listos en su totalidad el 15 de mayo con el operativo de mantenimiento, mientras tanto indican que las personas con discapacidad que lo necesiten pueden programar sus traslados en el Centro de Atención a Pasajeros por medio de los teléfonos: 33 39425754 y 33 39425755. El horario de atención para agendar el servicio es de 07:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes.

OF