Tras derrota, PRI estatal hará consulta con militantes

Luego de la derrota en las pasadas elecciones del primero de julio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizará una consulta con los militantes y simpatizantes de todo el estado de Jalisco, con el objetivo de recoger su sentir y opinión con relación a lo ocurrido en la contienda.

"No podemos engañarnos, hoy tenemos que tomar decisiones de fondo que verdaderamente respondan a lo que la gente espera del partido. Se habló de manera reiterada la democratización interna, y la duración de la sesión reflejó eso, la apertura: no hubo nadie que quedara con interés de hablar y no hubo tema que no se discutiera".