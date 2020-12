Tras agresión a fotoperiodista en Centro Tapatío, piden regular ambulantaje

Luego de la agresión que sufriera un fotoperiodista del Estado, el pasado domingo, por parte de ambulantes de la Zona Centro de Guadalajara, este jueves compañeros del gremio protestaron a las afueras de la alcaldía para exigir acciones contundentes para erradicar el ambulantaje.

Los fotógrafos, videógrafos y reporteros se reunieron frente al ayuntamiento para expresar su inconformidad por la agresión en contra del corresponsal de El Universal en Jalisco, Carlos Zepeda, quien la tarde del domingo tomaba fotografías en el cruce de Pedro Moreno y Galeana, cuando varios ambulantes se acercaron a él para amedrentarlo y posteriormente golpearlo por la captura de las imágenes.

"Me golpearon, me patearon, me robaron mi teléfono celular y me rompieron un lente"

“Se me acercaron los vendedores ambulantes argumentando que les estaba tomando fotos, me exigieron que no lo hiciera, pero inclusive les enseñé las fotos para que vieran que estaba tomando otra cosa. Con todo esto llegaron más y comenzaron a agredirme físicamente, me golpearon, me patearon, me robaron mi teléfono celular y me rompieron un lente”, explicó Zepeda.

Dijo que si bien Policías de Guadalajara le prestaron el apoyo ese día para dar con los causantes, estos no pudieron ser localizados; tras la agresión presentó su denuncia correspondiente en la Fiscalía Estatal por las lesiones, el robo y el daño al equipo, la cual quedó sentada bajo el número de carpeta 89500/20.

"Lo que pedimos hoy es que el ayuntamiento tome cartas en el asunto"

“Lo triste es que es una constante para todos los compañeros, tanto fotógrafos como reporteros, camarógrafos, incluso para visitantes del Centro, es difícil caminar con seguridad. Lo que pedimos hoy es que el ayuntamiento tome cartas en el asunto y regule realmente el ambulantaje en el Centro de Guadalajara, porque hasta ahora siguen haciendo lo que quieren”, añadió.

Los integrantes del medio presentaron un pliego petitorio para dejar en claro lo que solicitan, mismo que fue recibido por la alcaldía. Este viernes al mediodía se reunirán con Zepeda para dialogar sobre las acciones a emprender ante lo ocurrido.

