Tras acabar con ahorros, Marlene reabre academia

Luego de cerrar durante cuatro meses debido a la contingencia sanitaria, Marlene reabrió las puertas de su academia de baile que tiene desde hace 21 años en la Colonia Jardines Alcalde.

Sin embargo, a pesar de que en ese periodo implementó la modalidad de clases en línea, la mitad de sus alumnos dejó de pagar.

“Económicamente nos afectó, ya que el negocio no es propio, rentamos el espacio y no llegamos a un acuerdo para que nos ayudaran con alguna condonación. De nuestros ahorros estuvimos compensando el pago del lugar, de la secretaria y los maestros. Nos pesaba mucho la posibilidad de llegar a cerrar por no poder solventar esto más tiempo, porque tampoco tuvimos apoyo económico por parte del Gobierno”, contó la afectada.

Bajo protocolos sanitarios, ayer reiniciaron actividades academias culturales y deportivas, balnearios y espacios para eventos al aire libre.

Con medidas sanitarias, retoman clases de danza

Previa autorización municipal, escuelas culturales y deportivas reinician sus actividades; también comienzan la reactivación los balnearios y eventos al aire libre

Con su cubrebocas puesto todo el tiempo, las alumnas de la academia Marlene retomaron ayer sus clases de danza.

Antes de entrar al lugar, ubicado en la Colonia Jardines Alcalde, cada una de ellas pasó por el filtro sanitario instalado al ingreso, donde había gel antibacterial, tapete desinfectante y termómetro. Una vez dentro, cada una se colocó en las marcas de la duela que indicaban la distancia de metro y medio.

“Trabajamos dos meses en línea y fue muy poca la respuesta. A los alumnos no les ha gustado tomar las clases así, pero como aún hay mamás preocupadas por el tema del coronavirus, tuvimos que seguir con ambas modalidades”, dijo Marlene.

Pero no todas las academias corrieron con la misma suerte de poder reabrir sus puertas, pues debido a que sólo se permite el regreso a actividades de los mayores de 16 años, Johana Villanueva no pudo reactivar la academia de ballet “Casa Danza”que tiene en Tlaquepaque, donde da clases a menores de tres a 12 años.

“Las clases en línea están siendo aburridas para los alumnos. Se me fue el 80% de ellos. Este mes dejé de percibir el sueldo que tenía como maestra en una escuela, con eso me apoyaba y así ya no sé si voy a resistir. Me siento frustrada y angustiada. Ayer cumplí cuatro años con mi proyecto y es triste que de la noche a la mañana pueden irse a la basura todos los esfuerzos”, expresó.

JL