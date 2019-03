Transportistas exigen piso parejo a ciclistas y peatones

El Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco (SATAEJ), pidió que ciclistas y transportistas también sean legalmente responsables cuando estén involucrados en accidentes para que "todos seamos medidos con la misma vara".

Arnoldo Licea González, secretario general del SATAEJ, hizo un llamado al Legislativo para que se retome una iniciativa impulsada por la misma organización transportista en 2017 para "incluir en los reglamentos un catálogo de responsabilidad vial para peatones y ciclistas que participen directa o indirectamente en un incidente vehicular".

"En muchas de las ocasiones que se generan acciones incorrectas al momento de conducir, tiene que ver con la imprudencia de los particulares o también de los usuarios", señaló Licea González. "Lo que propusimos en esa iniciativa de ley es que deben venir sanciones para todos".

Licea González solicitó que haya concientización para que choferes, conductores particulares, ciclistas y peatones se han conscientes de sus responsabilidades al transitar por la vía púbica. También sostuvo que se suele prestar atención a los conductores que realizan un mal trabajo. Sin embargo, enfatizó que estos son minoría.

Según datos de la Secretaría del transporte, 37 ciclistas han muerto en accidentes relacionados con unidades del transporte público desde 2013. Tres de estas muertes han sido este año. Licea González señaló que en esas situaciones se suele ignorar cuando los ciclistas transitan de forma incorrecta por las calles.

El Manual de Ciclismo Urbano señala que los ciclistas deben circular por la parte central de un carril y permanecer así cuando una unidad del transporte público se acerca, la cual debe cambiar de carril para rebasar.

"En eso a lo mejor no estaríamos de acuerdo. Imagínate que lleves a un ciclista delante de ti: aparte de que es muy riesgoso porque no tiene protección, su velocidad no sería la misma que un vehículo de motor".

El líder transportista, quien fue candidato a diputado local bajo los colores de Morena en las elecciones pasadas, también exigió que se libere la cuota de 9.50 pesos en todas las unidades del transporte público, pues dijo que de esa manera el servicio comenzaría a mejorar en calidad.

