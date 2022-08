Aunque su operación no está avalada en la Ley de Movilidad y Transporte, los mototaxis pueden seguir si aceptan una regulación, si dan servicio sólo al interior de fraccionamientos y si no circulan por avenidas, confirmó el Gobierno de Jalisco.

Se indicó que tienen presencia en desarrollos habitacionales donde, por sus características, no pueden llegar los camiones, como Santa Fe y Chulavista, en Tlajomulco, aunque han proliferado en todo tipo de colonias.

Tras la manifestación de la semana pasada en la que mototaxistas bloquearon López Mateos, el gobernador destacó que deben entender que habrá regulación y operativos para retirar a los que no la acaten. “Es un servicio que puede funcionar siempre y cuando se mantenga dentro de los desarrollos habitacionales. Lo que no puede haber es el desorden que hay. No pueden estar circulando en vialidades principales”, dijo el mandatario estatal.

Agregó que desde que fue alcalde de Tlajomulco apoyó la regulación para que operaran dentro de fraccionamientos. Sostuvo que la Secretaría de Transporte (Setran) trabaja en la actualización del censo de unidades y la propuesta de regularización.

La Dirección de Comunicación Social de la Setran confirmó cuatro acuerdos para la operación de estos vehículos, tras las últimas manifestaciones. Subrayó que sacó de circulación 20 unidades que iban por López Mateos y Santa Anita, y Periférico y sus cruces con Guadalupe, López Mateos y Volcán Quinceo.

Por otra parte, aunque el proyecto para la Zona Sur incluye que habrá paraderos de mototaxis en las estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero, el gobernador descartó que se contemple que sean “alimentadores” del transporte masivo. Añadió que se revisará el modelo de las Cuencas de Servicio, que implica la operación de camionetas tipo Van, que también circulan de forma irregular en algunas zonas.