Teresa Quiroga es una víctima más del desalojo de casas habitación en la colonia Hacienda Santa Fe en el municipio de Tlajomulco. Con ella suman más de 20 vecinos de la zona que han sido desalojados de sus hogares con el uso de la fuerza pública, sin razones ni avisos por parte de la autoridad.

En entrevista, desconoció quién ordenó el desalojo. No supo si fue por parte de una concesión privada, por parte del municipio, del Gobierno del Estado o de la Fiscalía General de Jalisco.

“Por ahí de las 8 de la mañana llegaron dos licenciados acompañados ya con policías a sacar mis cosas, sin una notificación, no me dijeron de dónde venían, solo que tenían la orden de sacarme de mi casa, yo me opuse y aún así entraron por la fuerza”, afirmó.

Forzando una de las ventanas, una decena de hombres ingresaron a su casa ubicada en el número 131 del cluster 29, para comenzar a sacar sus pertenencias a la calle, de poco a poco su patrimonio de vida se fue dejando sobre las banquetas al exterior de su domicilio.

Colonos de la zona que en días pasados habían vivido la misma suerte, le comentaron acerca de una protesta que se llevaría a cabo en la avenida Concepción, frente a la tienda Soriana de Santa Fe, en donde alrededor de 30 personas se reunieron en exigencia de una explicación a los hechos por parte de las autoridades.Sin embargo, a cuatro horas del inicio de la protesta no hay autoridad que les dé cuenta de la situación que viven.

“Los vecinos ya me dejaron guardar unas cosas en sus casas, pero yo no tengo dónde pasar la noche, no tengo más familia, más amigos, ni a dónde ir”, lamentó.

La mujer aseguró que los vecinos que han sido desalojados con anterioridad formaron un frente común mediante el cual se asesoraron con una abogada privada quien lleva el caso, sin poder precisar mayores detalles de las acciones legales.