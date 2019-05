Temperatura en AMG podría llegar a los 39.5 grados

De acuerdo con Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), las temperaturas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) lograría aumentar entre .5 y 1.5 grados, sin embargo, podrían alcanzar el máximo histórico de 39.5 a finales de mayo.

"Lo que se está registrando durante los últimos días, son máximas de 34 o 35 grados, pero los promedios están oscilando entre los 25 y 26. Llegar a los máximos históricos va a depender de cómo se siga desarrollando el fenómeno "El Niño". Las tendencias son que se va a fortalecer y que en algunos lugares del Estado subirá hasta los 40 grados. Se deben tomar las provisiones necesarias por si sucede", informó el meteorólogo.

Esto podría provocar la llamada "enfermedad de calor" o "golpe de calor", que puede ir desde una deshidratación simple hasta problemas cardiovasculares y renales graves que requieren ayuda médica, de acuerdo con académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Según el investigador del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), Arturo Curiel Ballesteros, tener temperaturas mayores a los 36 grados centígrados genera un cambio en el flujo sanguíneo que podría provocar una mayor incidencia de infartos e infartos cerebrales.

"La enfermedades asociadas al calor abarcan desde al cáncer, las gastrointestinales e incluso mentales y algunas con aspectos relacionados a la nutrición. Nosotros empezamos a poner más énfasis en términos de lo que la epidemiología ambiental podrían ser de mayor peso en nuestra condición local. En este sentido, la parte de las enfermedades cardiovasculares es la que tiene el primer lugar", detalló.

Además, Curiel Ballesteros agregó que en temporada de calor hay una mayor cantidad de decesos en hombres por enfermedades cardiovasculares. También, han detectado que las olas de calor incrementan de tres a 10 las muertes diarias en el AMG por este tipo de padecimientos, principalmente del corazón.

Por su parte, el profesor del Departamento de Clínicas Médicas, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), doctor Miguel Ángel Buenrostro, explicó que cuando el cuerpo se expone a altas temperaturas, se genera un mecanismo de defensa ante la deshidratación, que producen síntomas como salpullido, náuseas, cefalea intensa y vómito que pueden evolucionar hasta generar debilidad y pérdida de la conciencia..

Los académicos recomendaron hidratarse de forma adecuada, no exponerse al sol si no es necesario, mantenerse en lugares frescos, usar ropa fresca y de manga larga si se va a estar bajo los rayos del sol, consumir vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico, evitar la actividad al aire libre entre las doce del mediodía y las cinco de la tarde, usar bloqueador solar y acudir al médico si llegan a tener algún malestar.

