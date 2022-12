Tapatíos y turistas piden retirar vallas del Palacio de Gobierno

Amurallado, así luce el Palacio de Gobierno de Jalisco. Las vallas a su alrededor tienen casi seis meses instaladas y permanecen ahí a pesar de la temporada decembrina y del festival Ilusionante, que atrae a miles de personas.

Son las mismas autoridades las que promueven acudir a pasear al primer cuadro de la ciudad, aunque las barreras estorben el paso de los peatones, que tienen que bajarse al arroyo vehicular en algunos puntos.

Los vigilantes del inmueble explicaron que no hay fecha para el retiro de las cercas que dificultan el tránsito de los visitantes.

Los ciudadanos y turistas entrevistados coincidieron en que estos objetos afectan los recorridos en el Centro tapatío.

“Ahorita con las fiestas decembrinas se supone que debería estar libre todo. No hay manifestaciones ni nada, deben quitarlo para que la gente circule bien”, comentó Juan Antonio Pérez.

“Es temporada de Navidad y todos los puntos turísticos deberían estar funcionando y abiertos”, dijo José.

Ramón Godínez, coordinador de la Maestría en Turismo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consideró que se debería dar una tregua a la “muralla” por los atractivos en el Centro y la temporada navideña.

Este medio de comunicación buscó una entrevista con la Secretaría General de Gobierno para hablar sobre este reclamo ciudadano. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Comerciantes piden retirar vallas para atraer más turismo al Centro

Comerciantes de los alrededores del Palacio de Gobierno informaron que las vallas afectan el flujo de turistas y por consiguiente sus ventas. “Cuando las ponen aquí afectan mucho, porque toda la gente se aglomera. Por este lado ya tienen mucho que no las colocan, cuando hacen una manifestación las instalan y eso está bien porque dejan (los manifestantes) todo bien rayado. A nosotros como comerciantes nos afecta porque la gente se aglomera y no puede entrar”, dijo Antonio Huerta.

“Nos baja mucho la venta porque deja de pasar la gente; hay días que por manifestaciones ponen vallas alrededor de Palacio, cierran completamente la calle y dejan de pasar las personas. Desde que comenzaron a hacer esto nos bajó mucho la venta y a la gente la mandan por otra calle o se van a otro lugar”, añadió José Miguel, empleado de una tienda de ropa.

“Aparte de que la gente no puede pasar porque los policías no lo permiten, hay veces que no cierran la calle completamente, no se puede pasar a las tiendas y tienen que rodear. Por ejemplo, cuando hicieron obras y esta calle estaba tapada y teníamos que cerrar para que no se metiera el polvo”, opinó Christian empleado de otra tienda.

“Ya tienen muchos meses con las vallas, no sé porque las dejaron tanto tiempo. Cuando hay manifestaciones cierran la calle por completo y nos afecta más a nosotros que estamos a espaldas de Palacio”, dijo Sujey, de una estética.

“Nos afecta cuando cierran porque tenemos que rodear y la clientela batallaba para entrar y eso nos afecta en las ventas”, añadió otro empleado de un restaurante.

Comerciantes insisten en que las vallas y cierres de calles por manifestaciones y eventos especiales afectan sus ventas.

Las cercas metálicas se utilizan para proteger el inmueble durante las manifestaciones, sin embargo, están colocadas de manera permanente. EL INFORMADOR/A. Camacho

Piden tregua para quitar la barrera en el Centro Histórico

Profesionales en materia turística pidieron una tregua en Palacio Municipal para quitar el amurallamiento, ya que se trata de un inmueble histórico que promueve a la ciudad.

Ramón Godínez Ortiz, coordinador de la Maestría en Turismo de la Universidad de Guadalajara, explicó que las vallas dan una mala imagen al turista, por lo que se tiene que tener un poco más de espacio para que puedan disfrutar este inmueble de manera libre.

“Una ciudad como Guadalajara está conformada por una serie de atractivos turísticos, el Centro de Guadalajara cuenta con muchos, empezando por la catedral, y Palacio de Gobierno es parte de esa oferta turística”, comentó.

Destacó que los turistas deben apreciar libremente los murales de José Clemente Orozco, el museo y el antiguo Congreso. “Todos ellos también se convierten en atractivos turísticos muy interesantes, hay mucha gente especializada que se dedica a dar tours y entonces sí merma y quita la oportunidad de los turistas que vienen a conocer los murales”, añadió.

Ramón Godínez consideró que se debería dar una tregua a la muralla por ser temporada de Navidad y ante eventos como Ilusionante que atraen a miles de visitantes al Centro histórico.

“Sí se entiende el tema de las manifestaciones, que vayan a realizar pintas de bardas, pero en esta temporada creo que se puede hacer una tregua para que los visitantes y turistas disfruten al Palacio de Gobierno que es una joya arquitectónica, de museos y de murales”, concluyó el también profesor del Departamento de Turismo del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.

LA VOZ DEL EXPERTO

Amurallamiento da una sensación de inseguridad

David Coronado Arias, coordinador del Laboratorio de Estudios Sobre la Violencia, del CUCSH

El mantener un Palacio de Gobierno o Casa Jalisco amurallado demuestra la ruptura que hay entre gobernantes y representados y también comunica una sensación de inseguridad.

David Coronado Arias, doctor en sociología y coordinador del Laboratorio de Estudios Sobre la Violencia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, explicó que ante la instalación de las vallas, la única manera que hay de comunicación con la autoridad es manifestándose.

El especialista explicó que un claro ejemplo son los colectivos de familiares de desaparecidos, que han tenido que movilizarse para poder ser escuchados, y cuando lo han realizado, las puertas de Palacio de Gobierno y Casa Jalisco han estado cerradas.

“Esto de amurallar las puertas de Palacio de Gobierno o ante las constantes manifestaciones en Casa Jalisco no hace más que señalar que hay una fractura con la sociedad”, afirmó.

Comentó que el poder público podría solucionar muchas cosas, pero como está amurallado, eso hace que la representación sea de nombre.