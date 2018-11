Tapatíos se manifiestan a favor de aeropuerto en Texcoco

En consonancia con la marcha organizada este domingo en la Ciudad de México, un contingente de decenas de jaliscienses se manifestó en apoyo a la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco, haciéndose presentes en los Arcos de Guadalajara, cerca de La Minerva.

Aunque en un principio se esperaba un contingente de 400 manifestantes que marcharían de La Minerva hasta La Plaza de Armas, finalmente hubo una menor presencia de ciudadanos y se suspendió el recorrido. Sus organizadores lo adujeron a eventos externos como los cierres viales provocados por el Maratón Guadalajara, y la poca difusión que tuvo la convocatoria para la marcha de hoy.

“Estamos en contra de la forma en la que se están tomando decisiones, se quieren justificar mediante el voto popular decisiones que afectan a todo el país”, señaló Pablo Medina, organizador de la manifestación.

Con el propósito de que más personas apoyen la permanencia del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, Medina anunció que organizarán otra marcha en próximos días, divulgando sus motivos a través de redes sociales, incluyendo una página de Facebook que denominarán Mega Marcha Guadalajara.

Medina señaló que la manifestación tapatía a favor de Texcoco ha tenido el apoyo de los organismos empresariales del estado. “Esto estuvo consensuado con Coparmex Jalisco y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), nos dijeron abiertamente que estaban de acuerdo con lo que estamos haciendo pero que no podían involucrarse porque estaban atacando otros frentes”, explicó.

Los ciudadanos tapatíos que respaldaron la marcha consideran que la decisión de cancelar Texcoco es una afectación a la economía del país, y criticaron el modo de realizar la Consulta que derivó en la elección de construir dos pistas en Santa Lucía.

“Parece que las decisiones están tomando sólo para un pequeño sector que responde a los intereses de electores que votaron a favor de López Obrador”, consideró María Guadalupe Guardiola, profesora de Economía del ITESO y participante de la marcha.

“El país ya requiere una infraestructura de primer mundo, no solo para conectividad turística sino también para transporte de gente que viene por negocios o de mercancías. El actual aeropuerto está sobrepasado y se necesita que esa infraestructura sea factible para que la gente tenga mayor conectividad con vías de comunicación, no solo con hacer tres o cuatro aeropuertos aledaños”, complementó Guardiola.

María Vázquez, ciudadana contraria a la cancelación del NAICM en Texcoco, considera inviable las vías de comunicación para tomar el aeropuerto en Santa Lucía, y considera que si hay corrupción en Texcoco, se ponga en orden pero no se cancele el Aeropuerto.

“Fui a votar en la Consulta y las boletas no estaban foliadas, nadie de quienes recibían las boletas tenía idea de qué se trataba el asunto, y no había casillas en lugares donde la gente pudiera ir”, explicó.

“La Consulta no existió, solo fue una farsa para los allegados al Peje”, dijo el manifestante Javier Ramírez. “Cancelar Texcoco es un error gravísimo que perjudica al país, y es grave que una persona que va a gobernar el país no tenga criterio. El Tren Maya va a resultar más caro que el aeropuerto y no va a recuperar esa inversión, por ejemplo”.

