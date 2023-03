Nuevamente, la Secretaría de Salud del Estado se reúne con los talentos y expertos en la edición 2023 del Talend Land. Indicó el secretario de salud, Fernando Petersen Aranguren, que en la edición de este año buscarán inspirar a las juventudes en busca de innovación en el área de la salud y, por otro lado, permanecerán en la labor de comunicar y promover la salud pública y el bienestar de la población, sobretodo a los jóvenes asistentes del Talend Land.

"Talent land es un espacio en el que se están incluidas muchísimas tierras, muchísimas áreas en la cual esperamos más de 40 mil participantes este año con seis speakers muy importantes nueve tierras temáticas, 13 escenarios, y más de mil 500 horas de contenido", precisó el secretario.

La Health Land se realizará de forma presencial y virtual durante el 10 y 14 de abril. En particular, dentro de esta tierra del Talend Land se expondrán cuatro ejes temáticos: Health Data Science & AI, Medicina preventiva, Discapacidad y salud y Medicina del futuro. Agregó el secretario que como el año pasado este espacio busca despertar el talento el desarrollo de proyectos de tecnología, innovación, emprendimiento y sobre todo dar soluciones a los principales problemas de salud.

De la misma manera agregó que la tecnología y la Innovación ahora también juegan un papel importante en la salud pública tanto para informar como para educar, pero además indicó que su uso facilita las prácticas médicas.

"Otro tema importantísimo esel uso de las tecnologías no sólo para el diagnóstico, sino para el registro de citas, para emitir resultados, seguir los casos de manera preventiva como lo hacemos ya en el tema de el cáncer de mama. Uno de los temas de salud pública más importantes es el tema del técnico desde el año 2019, en que tuvimos un problema muy importante de dengue. Estamos ya trabajando con esta app, que estamos actualizando de forma permanente y que cuenta con aplicaciones que nos permiten conocer la enfermedad, hacer consultas y hacer reportes de manera efectiva, de tal manera que podamos transitar un año más con niveles de dengue por debajo de los que habíamos estado teniendo", compartió Fernando Petersen.

La presidenta de Health Land, Georgina García Martínez, agregó que en este espacio tendrán lugar varios ponentes, exposiciones dinámicas y herramientas, en particular la presencia del equipo de cirugía no invasiva, el robot de cirugía Da Vinci.

"Tendremos muchas cuestiones interesantes de ver con profesionales que trabajan con estrategias de mínima invasión quirúrgicas y también contaremos con el robot Da Vinci de nuevo. Ahora ya tendremos de manera presencial la última versión, una equipo que podrán tener de manera experimental algunos de ustedes, eso va a ser algo muy interesante cómo esta compañía hoy nos quiere mostrar cómo se funciona, cómo se acciona, cómo se trabaja en este binomio tecnológico", compartió.

Para el desarrollo de la jornada del Talend Land en la tierra de la salud, la Secretaría se coordinó con 94 instituciones del sector público y privado, además se otorgaron dos mil becas presenciales y 500 becas virtuales para el personal de salud que no pueda acudir y vea el evento desde la comodidad su hogar o en su trabajo desde el hospital.

En particular, el stand de la Secretaría de Salud del Estado presentará seis temas para las juventudes: Salud mental, prevención de adicciones, salud sexual y reproductiva, prevención del VIH, prevención de accidentes y actividad física. Gabriela Mena Rodríguez, directora general de salud pública, compartió que la información y las dinámicas preparadas están orientadas al uso de las tecnologías y a brindar información oportuna para la prevención de enfermedades en los jóvenes, destacó que también buscarán poner retos y desafíos, pero sobre todo indicó a los futuros visitantes que no se preocupen de no poder alcanzar todos los talleres, dinámicas o conferencias, pues en muchaS de ellas se podrán volver a escucharlos, sólo tienen que revisar el itinerario que se publicará en Health Land y en las redes sociales de la Secretaría de Salud: https://www.facebook.com/SaludJalisco?mibextid=ZbWKwL.

Si aún no tienes tu entrada, puedes inscribirte por medio del siguiente enlace https://2022.talent-land.mx/%23entradas. Las entradas tienen un precio normal de tres mil 900 pesos.

JM