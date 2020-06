Suspenden instalación de El Baratillo para prevenir contagios de COVID-19

El tianguis de El Baratillo no se instaló este domingo, como parte del reforzamiento de acciones preventivas en zonas con alta susceptibilidad a contagios de COVID-19. Desde antes de la seis de la mañana personal de inspección, policía y protección civil realizaron un operativo en calles de la colonia Santa María para evitar la instalación de puestos.

Algunos de los comerciantes que acudieron con la intención de colocarse, se quejaron de que no recibieron aviso formal por parte de autoridades y sólo se avisaron entre ellos por lo que vieron en medios de comunicación y redes sociales.

“Ahorita nos dijeron que sólo esta semana, esperemos que sí. Todos vivimos al día y si no trabajamos qué comemos. A mí no me avisaron yo me enteré por las noticias y pues vine a ver si se iba a poder vender”, dijo Jesús Torres vendedor de herramientas.

Claudia Martínez, locataria, afirmó que los filtros sanitarios que se habían instalado en semanas pasadas sí funcionaban, aunque reconoció que por la cantidad de personas que acuden eran insuficientes.

“Que yo conozca la verdad no sé de casos. Lo que sí es que viene mucha gente de fuera y pueden decir que se contagió en El Baratillo, pero pues no se sabe porque al menos entre los comerciantes que conozco no sé de casos”, dijo.

En El Baratillo se instalan alrededor de diez mil puestos, lo que representa unas 20 mil personas más visitantes, informó Óscar Villalobos Gámez, coordinador general de servicios públicos del Ayuntamiento de Guadalajara.

El funcionario tapatío afirmó que desde el pasado miércoles se avisó que no se iba a instalar el tianguis por la gran concentración de personas que genera en un área de alto riesgo de contagio, sostuvo que han tenido diálogo en buenos términos con los comerciantes.

“Tendremos una pausa este domingo para que paremos los contagios por COVID-19 que es lo que al gobierno más le interesa. Con el tema de la pandemia las cosas avanzan distinto de un día a otro, por el momento tenemos establecido sólo este domingo y si en el transcurso de la semana hay una indicación distinta estaremos avisando a los comerciantes”

Alrededor de 300 elementos de Protección Civil, Policía de Guadalajara, Servicios Médicos, Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, entre otras áreas participan en el operativo. El dispositivo también se aplica en el tianguis de Polanco que tampoco se instaló.

