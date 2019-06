Sospechan de grupo de jueces infiltrados por el crimen en Jalisco

La corrupción de jueces federales en Jalisco lleva a sospechas de un grupo infliltrado por el crimen organizado, aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, el ministro se refirió al problema de corrupción que ha detectado en el Poder Judicial de la Federación, especialmente en Jalisco, tras cinco meses en el cargo.

"Por ejemplo, en materia jurisdiccional, si bien es cierto que la mayoría de nuestros jueces, juezas, magistrados y magistradas son honestos, también es cierto que hay un número que no son dignos de ser juzgadores federales y que incurren en conductas indebidas, algunos lo hacen de manera aislada y otros de manera casi organizada", afirmó Zaldívar.

Si bien señaló que la corrupción no es generalizada, hay varios circuitos en el país con esa problemática y Jalisco sobresale.

"Hay otros, si bien ninguno con el tamaño de la problemática de Jalisco. Cuando se empiecen a tomar medidas en otros circuitos, oportunamente se informará a la opinión pública", dijo.

Al preguntársele qué se ha detectado en el circuito Jalisco, Zaldívar explicó: " En ese circuito en particular sí tenemos sospechas, información de que pudiera haber una intervención del crimen organizado con algún sector de juzgadores".

Sin embargo, no especificó qué grupos criminales estarían involucrados.

"No quiero dar más datos, no me corresponde, a mí me toca hacer investigaciones y una vez que tengamos los resultados tomar las decisiones que nos corresponde y poner en conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) aquello que pudiera llegar a ser un delito".

Toman medidas

Sobre las acciones para combatir la corrupción, el presidente de la SCJN destacó que se han realizado cambios trascendentes.

"Ya estamos tomando medidas, ya hemos hecho, por ejemplo en el circuito Jalisco, cambios muy importantes y trascendentes, yo espero que en poco tiempo podamos hablar ya de que ese circuito se encuentra saneado y empezaremos a tomar otras medidas para ir generando un Poder Judicial Federal que sea más confiable para la ciudadanía", afirmó.

Con información de SUN

