Sólo un caso de feminicidio, bajo investigación en Juzgado especial

Pese a que el incremento en la cifra de feminicidios fue uno de los principales problemas que derivó en la apertura del Centro de Justicia para las Mujeres, en su Juzgado Especializado (ubicado en ese mismo núcleo) sólo se ha judicializado una carpeta de investigación por ese delito desde su arranque y hasta la fecha, reconoció Martha Leticia Padilla, una de sus juezas de control.

El que una carpeta llegue a la etapa de judicialización implica que, tras la denuncia de un hecho, el Ministerio Público ya obtuvo, mediante investigación, los datos de prueba suficientes para estimar que existen indicios para formular una imputación y, posteriormente, ejercer acción penal en contra del imputado.

Y aunque suman 89 investigaciones en Jalisco, desde 2016 hasta abril de este año, la Unidad Especializada en los Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres sólo ha podido judicializar una carpeta.

“Sería cuestión de preguntarle (por qué sólo una) al Ministerio Público, porque finalmente ellos judicializan hasta el momento en el que obtienen los datos de prueba suficientes para llegar a formular la imputación. Es decir, si ellos dentro de sus carpetas no logran obtener esos datos de prueba, entonces no judicializan nada”.

Explicó que la competencia otorgada por el Consejo de la Judicatura a ese juzgado sólo es sobre asuntos provenientes de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres, que también se halla en ese Centro de Justicia.

La jueza aclaró que ignora la dinámica de la Fiscalía para distribuir los casos de feminicidio, pues bien podrían derivarse a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres.

“Pero si, por ejemplo, una agencia conoce de un asunto con tintes de feminicidio, bien podría dar el aviso inmediato a la Unidad Especializada en el Centro de Justicia para las Mujeres para que, en todo caso, sean ellos los que inicien las investigaciones”.

Según datos del Consejo de la Judicatura, hay 25 carpetas de investigación judicializadas por feminicidio derivadas a los juzgados de control y oralidad de Distrito Judicial 1 (en todos los juzgados de la metrópoli) desde 2016 a la fecha.

Hay omisiones en la Fiscalía: Cladem

La Fiscalía del Estado trabaja aún con un protocolo de feminicidio “deficiente” que provoca que las consignaciones y judicializaciones de las carpetas de investigación por ese delito sean pocas, e incluso se opte por clasificar los asesinatos de mujeres como parricidio u homicidio, consideró Guadalupe Ramos Ponce, integrante del Comité de América y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).

“La Fiscalía no está haciendo las investigaciones de manera adecuada en los casos de feminicidio; de hecho, del año pasado para acá ha habido solo cuatro casos más de feminicidio en consignaciones, pero en realidad los casos de asesinatos de mujeres siguen aumentando y lo siguen considerando como parricidio u homicidio”.

Para subsanar ese problema, opinó, se tiene que elaborar un nuevo protocolo de feminicidio con perspectiva de género. “Y al mismo tiempo tienen que decretar la alerta de género en el Estado”.

Dicha alerta, afirmó, atraería recursos a la Entidad para emprender acciones que vayan enfocadas a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres.

“Se tiene que declarar la alerta a nivel federal y se tiene que establecer un compromiso de entrega y recepción con el nuevo Gobierno para que se encargue de la implementación de la alerta”.

De acuerdo con cifras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), entre el 1 de marzo de 2013 (cuando inició la administración) y el pasado 30 de junio, se han practicado 375 autopsias a mujeres que murieron por heridas provocadas por arma de fuego. Siete de cada 10 de esos casos ocurrieron en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Se estancan expedientes

Aunque la Unidad Especializada en los Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres abre decenas de investigaciones a diario, los expedientes ya no tienen seguimiento por parte de los agentes del Ministerio Público, lo que deriva en que pocas investigaciones concluyan con sanciones, señaló Martha Leticia Padilla, jueza de control en el Juzgado Especializado en Violencia contra las Mujeres.

“90% de las audiencias que desahogamos tienen que ver con medidas de protección. Y de esas lo que seguiría, de acuerdo con la ley, sería formular la imputación (pero no se hace). Si el Ministerio Público ya pide medidas de protección, al menos tiene la denuncia penal de la víctima, el parte médico y si hubo un testigo, entonces ya tiene algo para judicializar”.

Desde su arranque, en julio de 2016 y hasta marzo pasado, el Juzgado Especializado ha realizado dos mil 754 audiencias, casi todas para otorgar medidas de protección a las víctimas, pero en menos de la mitad se encontraron elementos para imputar un delito: mil 285.

Además, eso no implica que el responsable haya sido castigado, pues sólo 68 imputados han sido detenidos, y en seis casos se decretó una detención ilegal. Según las estimaciones de la jueza, eso significa una impunidad de alrededor de 98 por ciento.

“Hay muchísimos asuntos que se dejaron de mover. Por ejemplo, se piden medidas de protección por riesgo inminente en contra de la víctima y puede ser hasta por 90 días mientras el Ministerio Público obtiene datos de prueba y la imputación, pero desde 2017 no se ha hecho nada, y así hay un montón”.

La jueza mostró una pila de expedientes en rezago. “Acabo de mandar al jefe de Administración y Causas unas 20 (en las) que ya no se hizo ni un movimiento, se ratificaron medidas de protección desde el año pasado y ya no han solicitado nada. Mientras no nos pidan la solicitud de imputación, aquí están parados”.

FEMINICIDIO

Las cifras contra el crimen

Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución Penal Especializado en Violencia Contra las Mujeres

Año 2016* 2017 2018** Total Audiencias celebradas 326 1,757 671 2,754 Carpetas de investigación judicializadas 180 766 339 1,285

Carpetas judicializadas, principales delitos

Año 2016 2017 2018 Violencia familiar y lesiones 87 509 225 Violencia familiar y amenazas 11 99 81 Violación 10 27 19 Feminicidio 1 0 0

Detenidos por distintos delitos de violencia contra las mujeres, derivados del Juzgado Especializado

Año 2016* 2017 2018** Legales 20 31 11 Ilegales 3 2 1

*Del 16/06 al 31/12 de 2016 **Hasta el 31 de marzo

Averiguaciones previas y/o carpetas de investigación

Año 2016 2017 2018 Homicidio, mujeres 80 104 7* Feminicidio 48 27 14*

*Hasta abril

Fuente: Consejo de la Judicatura