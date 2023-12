Solicitan a ciudadanos no realizar fogatas y usar pirotecnia controlada

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) hizo un llamado a la población a proteger el medio ambiente y la integridad de la ciudadanía en estas fiestas decembrinas.

“Se pide no realizar actividades que incrementen la presencia de contaminantes en la atmósfera para evitar la activación de episodios de mala calidad del aire, particularmente no realizar fogatas, detonación de pirotecnia no controlada, alimentos cocinados al carbón, ni quemas agrícolas o de terrenos baldíos”, indicó en un comunicado.

Detalló que durante el invierno se incrementa la posibilidad de que se decreten episodios de mala calidad del aire debido a un fenómeno llamado inversión térmica, el cual mantiene los contaminantes más tiempo en el aire, incrementando los periodos de exposición a la contaminación.

“Aunado a ello, en esta época existe mayor presencia de patógenos como el virus de la influenza, COVID-19 y bacterias oportunistas, que se combinan con el material particulado que respiramos (PM10 o PM2.5), el cual puede contener compuestos tóxicos para la salud. Por su tamaño diminuto, estas partículas ingresan fácilmente a las vías respiratorias profundas y pueden generar complicaciones especialmente en los grupos más vulnerables: niñez, personas adultas mayores y con afecciones respiratorias”.

El pasado 15 de diciembre, el Gobierno del Estado anunció el Programa Invernal en materia de Calidad del Aire 2023-2024, en el que se coordinan acciones especiales y permanentes para la reducción de emisiones contaminantes y la protección de la salud de la población durante esta temporada crítica.

Cabe recordar que, desde el 20 de diciembre de 2023 y hasta el 05 de enero de 2024, hay una suspensión total de quemas en hornos ladrilleros y maceteros del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), además desde el 15 de diciembre de 2023 hasta el 15 de febrero de 2024 se realizan operativos para apagar fogatas, decomiso de pirotecnia, y control de fuentes fijas por parte de las autoridades competentes.

Ante el incremento de los valores del Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA) en cualquiera de las estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), la Semadet aplica lo establecido en el Plan de Respuesta ante Emergencias y Contingencias Atmosféricas (PRECA) vigente para el Estado, así como la activación de eventos de mala calidad del aire, y la publicación de información de la calidad del aire las 24 horas del día en el sitio oficial del SIMAJ.

El dato

Para mantenerse al tanto sobre la calidad del aire, se puede consultar la cuenta de X (antes Twitter) @AireySaludAMG y el sitio web https://aire.jalisco.gob.mx. Los reportes sobre actividades que provoquen contaminación pueden realizarse en las siguientes líneas:

Líneas de denuncia incendios forestales: cuentas de X y Facebook @SemadetJal; quemas agropecuarias: con el ayuntamiento correspondiente; pirotecnia o fogatas: 911; y emisiones a la atmósfera por actividad industrial: 33 1199 7550 o 33 3030 8250 ext. 56242.

SV