Sin cohesión social no habrá seguridad: Ismael del Toro

El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro señaló que se deben emprender acciones para lograr una ciudad incluyente y participativa pues destacó que sin cohesión social no se puede combatir la inseguridad.



"No vamos a rescatar el tejido social si no rescatamos la cohesión de la sociedad. Hoy estamos aquí reunidos hablando del proyecto político y del futuro de Guadalajara pero yo quiero que en mi administración todos los parques y espacios públicos de Guadalajara sean el punto de reunión de toda la comunidad. Que le arrebatemos a la delincuencia los espacios públicos para nosotros", indicó durante un mitin en la Colonia Polanco.



Señaló que su administración, de ganar las elecciones, apoyará a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y llevará cultura, recreación y deporte a los espacios públicos.



"Acompañados por la infraestructura, la policía y los servicios públicos orientados a que tengamos los espacios de la sociedad para la sociedad nos van a permitir que los tapatíos tengamos otra vez el control y la posesión de nuestros espacios públicos".



"Esa es la única forma de abatir de fondo y desde la raíz el problema que vivimos hoy de la delincuencia y la falta de oportunidades".

