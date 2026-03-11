Sentencian a más de 10 años de prisión a Yigal "N"

Finalmente y tras casi cinco años, la sentencia para Yigal "N" fue dictada por parte de un tribunal luego de ser encontrado culpable por la muerte de tres personas, en hechos ocurridos en el año 2021.

En total, Yigal "N" deberá pasar más de diez años en prisión luego de se fijó su pena ante un tribunal tras el proceso penal derivado de la muerte de una mujer y dos hombres ocurrida el 17 de octubre de 2021 en un accidente ocurrido en la avenida López Mateos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El día de los hechos, Yigal "N" conducía un vehículo sobre la avenida cuando invadió los carriles contrarios, impactando el automóvil donde viajaban las tres víctimas mortales. El hombre fue detenido varios días después, el 21 de octubre, mediante una orden de aprehensión; posteriormente, Yigal fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio a título de culpa grave, lesiones y daño en las cosas.

Luego de distintas audiencias, testimonios, peritajes y de un proceso penal en que se comprobó su plena responsabilidad en hechos ocurridos en aquella fecha, a Yigal "N" se le fijaron 10 años y 1 mes de prisión, que deberá compurgar por los delitos de homicidio a título de culpa grave y daño en las cosas.

Del mismo modo, fue sentenciado a pagar 39 millones de pesos como concepto de reparación del daño a las víctimas indirectas por la muerte de las tres personas.

A finales de febrero y principios de marzo de este año, se realizaron las audiencias donde se desahogaron dictámenes de cuatro peritos y 17 testigos declararon información suficiente para que Yigal "N" fuera encontrado culpable por la muerte de las tres personas.

Este 11 de marzo se realizó la audiencia de individualización de sanciones, donde se fijó la pena en prisión, así como la reparación del daño que deberá pagar.

