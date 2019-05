Sensorium, creatividad en potencia

El arte no solo se enfoca en la creatividad. Saber vender una creación y potencializar al máximo un proyecto a través de la correcta administración, son claves actuales para destacar en la competida oferta de la industrias creativas y culturales.

Guadalajara se ha caracterizado por ser un semillero de talentos, en sus más pequeños foros ha visto nacer proyectos que ante un buen manejo logran consolidarse incluso más allá de las fronteras y bajo esta idea de profesionalizar aún más a la comunidad creativa nace Sensorium, centro de profesionalización en artes contemporáneas que busca brindar las herramientas necesarias a esas propuestas artísticas dispuestas a ser de lo mejor en su disciplina creativa.

Sensorium abrirá sus puertas el próximo 13 de mayo para recibir a talento emergente y experimentado que quiere llevar su creatividad a un nivel con visión comercial. Previo a que sus cuatro ejes principales en música contemporánea, artes escénicas, diseño digital y escritura moderna inicien, Esdena Bañuelos, responsable de Vinculación Externa de Sensorium, explica el surgimiento de este nuevo centro de profesionalización artística sin precedentes similares en la metrópoli tapatía.

“Los que estamos involucrados en este proyecto nos dedicamos a la producción y creación de proyectos artísticos y detectamos una gran necesidad de herramientas que no siempre te brindan en una escuela de música o diseño, porque sueles aprender algo específico de tu carrera, pero hay un hueco cuando tienes que salir a la vida real de la industria, que no sabes cómo mover tu proyecto, cómo redactarlo para presentarlo, cómo conseguir fondos, darlo a conocer, cuál es el mercado al que puedes aspirar. Muchos de estos aspectos se ven en un segundo plano”.

Entre las temáticas de la formación modular que Sensorium ofrece en sus pregrados destaca la capacitación básica en producción, gestión de proyectos, marketing, creatividad, administración, conocimientos esenciales que todo artista y emprendedor debe conocer para presentar y ofertar de mejor manera su trabajo y convertir su proyecto en algo rentable, por ejemplo y de paso poder vincularlo a otras disciplinas artísticas que enriquezcan la propuesta.

“El modelo que proponemos es semi-personalizado, todos aprendemos diferente. Parte de la riqueza de Sensorium es que hacemos entrevistas con los alumnos para identificar la forma en la que aprenden, cómo se relacionan con otras disciplinas. Nos basamos en el proyecto, las evaluaciones comprenden tres etapas, la inicial, durante el ciclo y un proyecto final, no somos la típica escuela con exámenes, nos enfocamos en ver si se cumplió o no el proyecto, qué hace falta”, detalla Hugo Mijangos, coordinador académico.

Es importante señalar que Sensorium no opera como una incubadora de proyectos especializada en captar o generar fondos para echar andar un proyecto, sin embargo, la vinculación con otros estudiantes y el mismo plantel docente permite ampliar el panorama y establecer alianzas para que de manera independiente al Centro puedan formalizar o nutrir una propuesta.

“La visión que tenemos a mediano plazo es cambiar el estigma del artista latino. Nos damos cuenta que el artista latino se profesionaliza cuando sale de su país, vemos que el rendimiento que les exigen las escuelas en el extranjero es de más alto nivel que lo que se pide en Latinoamérica. Buscamos brindar esas herramientas aquí, podemos prevenir esos obstáculos que ya identificamos para que logren ser artistas más profesionales y competitivos a nivel internacional. El artista tiene que ser autogestivo, tiene que tener disciplina porque su materia prima es diferente a otras profesiones”.

Hugo Mijangos explica que el plantel docente está conformado por talentos activos en su profesión y en el medio, además de tener experiencia académica como Viridiana Gómez en el área de artes escénicas, Giorgio Mora en arte y estética, David “Brujo” Martínez en bajo y solfeo, y Darko Palacios (baterista de Radaid) en el terreno musical, por ejemplo.

Con respaldo institucional

Al cursar en Sensorium, el Centro brindará certificados de capacitación para el trabajo con respaldo de la Secretaría del Trabajo y Secretaría de Educación Jalisco, además de que se buscará reforzar colaboraciones y vinculación a instituciones como la Universidad de Guadalajara y sus diversos festivales relacionados a las industrias creativas, y dependencias culturales gubernamentales, por ejemplo. “Los estudiantes en Sensorium no tienen que ser mayores de edad, desde adolescente ya puedes empezar a estudiar tu disciplina y el pregrado, no necesitas tener experiencia. Las clases se imparten dependiendo del nivel en el que se esté porque nuestra enseñanza es más personalizada, si no tienes bases aquí se te enseña desde cero”, detalla Argelia Flores, coordinadora de Marketing y Vinculación.

TOMA NOTA

Conócelos

Centro de profesionalización Sensorium Artes Contemporáneas: ubicado en calle Francia 1474, colonia Moderna, en Guadalajara.

Del 6 al 10 de mayo Sensorium ofrecerá una semana de propedéutico, de 9:00 a 13:00 horas, para dar a conocer sus especializaciones y método de trabajo.