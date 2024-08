El partido Hagamos reporta la desaparición del presidente municipal electo de Bolaños, Jalisco, Yaniur Vázquez Rosalío.

El alcalde electo está desaparecido desde el pasado 10 de agosto, cuando fue visto por última vez en el municipio de Colotlán, vecino del municipio donde es originario.

“Hagamos, hace del conocimiento público que, lamentablemente Yuniur Vázquez Rosalío, presidente electo de nuestro partido en el municipio de Bolaños, se encuentra, hasta este momento, desaparecido”, informaron en un comunicado.

El gobernador de Jalisco confirmó que el edil electo de aquel municipio no llegó a su domicilio, aunque precisó que no hay denuncia aún.

“No oficial, están viendo el tema, pero no hay una denuncia, pero sí estamos atendiendo el asunto desde anoche. No hay una denuncia presentada, pero estamos viendo el tema de que no llegó a su domicilio”, aseguró.

Hagamos ya trabaja junto a autoridades estatales y municipales para localizar al alcalde electo.

