Presentan en Guadalajara el nuevo Honor Magic 7 Pro con inteligencia artificial

Con la mejor innovación y tecnología ha llegado al mercado el nuevo Honor Magic 7 Pro, que hace uso de la Inteligencia Artificial para mejorar la vida diaria de sus usuarios desde las funciones más básicas, como tomar una fotografía, a las más avanzadas, como traducir una conversación en otro idioma en tiempo real, como parte del Honor Alpha Plan.

Se trata de una nueva estrategia corporativa que busca transformar a Honor de fabricante de smartphones a una empresa líder mundial en el ecosistema de aplicación de IA a dispositivos móviles, con una inversión de 10 mil millones de dólares en los próximos cinco años, teniendo como primer paso el lanzamiento de este nuevo dispositivo.

Es así que llega el Honor Magic 7 Pro para competir con cualquier equipo de alta gama, diferenciándose del resto de equipos en el mercado a partir de la aplicación de la Inteligencia Artificial en funciones especializadas que harán más sencillas las tareas del usuario, según dio a conocer el equipo de Honor este jueves a la Región 5 de Telcel en Guadalajara.

Entre ellas se encuentra, por ejemplo, su cámara Falcon AI, en la cual se aplica la inteligencia artificial desde que toma la imagen hasta su edición posterior. Cuenta con una cámara triple de hasta 50 megapíxeles y sensores que permiten capturar detalles finos y con alta calidad de brillo.

El sistema de este equipo permite tomar ráfagas fotográficas en alta calidad, así como imágenes en movimiento reduciendo el desenfoque y haciendo más nítidas las imágenes. El zoom de sus lentes puede alcanzar un acercamiento de 50x, que gracias a la IA permite mejorar los detalles de la toma para una mejor visualización. Además, gracias a su sistema es posible alcanzar las mejores tomas con sus modos "paisaje" y "escenario", convirtiendo las memorias de viajes y conciertos en grandes fotografías para compartir.

Además, el Honor Magic 7 Pro cuenta con un sistema denominado Honor Image Engine, que permite, desde modificar fácilmente las luces y sombras, hasta mejorar los retratos gracias a la mejora de detalles faciales. Pero no es todo, pues además es posible eliminar imágenes en segundos sin la necesidad de descargar aplicaciones extra, aseguró el equipo de Honor durante la presentación.

Otra de las características que resaltaron de este dispositivo como parte de su impulso a partir de la Inteligencia Artificial fue su traductor cara a cara que permite traducir conversaciones en tiempo real hasta en 15 idiomas diferentes, también, sin utilizar aplicaciones adicionales, además de la inclusión de Gemini, el asistente de IA de Google para generar tareas específicas, como la búsqueda de imágenes en la web en un solo click, o la generación de resúmenes de mensajes o correos electrónicos con solo solicitárselo.

Este nuevo equipo móvil de Honor, opera gracias a su procesador Snapdragon 8, la última generación del mismo, para correr el dispositivo y disfrutar de videojuegos y películas sin que el dispositivo se congele. Además, cuenta con una memoria RAM de 12 GB, aseguró el equipo de la firma. Además, se garantiza la actualización de su sistema operativo por hasta siete años.

Por último, durante la presentación se destacaron las características físicas del equipo que, permiten una alta resistencia a caídas de hasta dos metros de altura en sus 360 grados y cristal anti rayaduras. El equipo además cuenta con una batería de larga duración por tener la batería más grande del mercado, certificada por Gold Battery. El equipo de Honor aseguró que la duración de esta puede ser incluso de hasta tres días.

Así, el Honor Magic 7 Pro destaca de su competencia en el mercado en tres aspectos específicos: desarrollo de la interfaz, durabilidad y larga duración de la batería, explicó el manager de cuentas clave de Honor, Francisco Acosta.

"La mayor diferencia es que son equipos resistentes, porque queremos que el usuario dure hasta cinco años con su equipo, que si lo cambia sea por gusto, no porque su teléfono no sirva o no esté actualizado. El segundo tema es la batería, importantísima, que nunca le falte pila, y donde tenemos un gran diferenciador. Y el tercero es nuestro sistema operativo que se basa en inteligencia artificial, donde además la idea es que sea sencillo de utilizar y de comunicarte", destacó el manager.

Desde 2013 Honor llegó al mercado de la telefonía, pero desde 2020 ha logrado colocarse como una de las compañías tecnológicas más importantes en teléfonos móviles. Incluso, explicaron los representantes de marca, tan solo en el último año han recibido cinco distintos premios por sobre algunas de las marcas más reconocidas.

El Honor Magic 7 Pro ya se encuentra disponible en Guadalajara, únicamente con Telcel, ya sea en venta libre del equipo o en alguno de sus planes de voz y datos.

"Estamos bastante felices. Hemos crecido de manera bastante acelerada con el trabajo de todos en equipo y, sobre todo, por tener las opciones correctas para los clientes correctos. Les invito a que a que puedan pasar a cualquier centro de atención a clientes de Telcel, donde tenemos toda la variedad de equipos, desde nuestra serie más sencilla hasta la serie Magic, la más la más actualizada y la más avanzada, aprovechando que tenemos al mejor socio comercial, donde puedes encontrar los mejores planes con las mejores tarifas", finalizó Francisco Acosta.

MF