"El tráfico sigue igual o peor": Día uno del nuevo puente de López Mateos

Ajetreados, apurados pero ansiosos por pasar por el nuevo puente de la avenida López Mateos, miles de conductores y usuarios del transporte público volvieron a circular por esta vialidad luego de que durante 17 días se mantuviera cerrada debido al socavón registrado el 25 de julio que paralizó a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y colapsó una de las principales arterias del área conurbada.

Sin embargo, pese a la rehabilitación, las personas consultadas aseguraron que la carga vehicular es la misma que se tenía antes de que se derrumbara la avenida.

“No te miento, desde poquito antes de San Agustín hasta acá [avenida Camino al ITESO] me hice dos horas y media, casi tres. El trafical que se hizo desde allá, empezando más o menos en Punto Sur y el Palomar, no, horrible […] Yo creo que fue porque ya los chicos regresan a clases hoy y luego pues tenemos que salir a trabajar, y quieras o no López Mateos es la ruta más rápida. Y también, bueno yo creo, fue porque la gente vio que ya abrieron aquí y querían venir a ver cómo quedó. Pero el tráfico igual o peor que antes”, comentó Alejandra entre las prisas por abordar otra unidad del transporte público.

EL INFORMADOR/ J. Urrutia

Con el sol matutino golpeando el parabrisas del vehículo de Ricardo, quien circulaba desde El Palomar, decidió estacionarse para disfrutar de su café y de un pan dulce que le mandó su esposa “para aguantar el día, ya ves”.

“Mira, empecé a contar el tiempo desde El Palomar, porque luego la gente no me cree que me hago una hora o más desde allá hasta acá en un trayecto que es menos de, ¿qué te gusta, 15 minutos? No te diría que es un caos porque no hay accidentes, al menos a mí no me tocó ver uno desde más temprano que salí de mi casa, pero el tráfico estaba pesadísimo, a vuelta de rueda, como siempre ¿no? aquí en López Mateos”, agregó, mientras abría un sobrecito de azúcar para echarlo en su termo.

La pesada carga vehicular comenzó alrededor de las 08:00 horas, mientras que cerca de las 10:00 empezó a fluir con mayor velocidad. Además, decenas de personas ascendían y descendían de unidades de transporte público, todas apresuradas por llegar a tiempo a sus destinos luego del excesivo tiempo que hicieron en el tráfico.

EL INFORMADOR/ J. Urrutia

“Pues yo no esperaba que hubiera menos tráfico. López Mateos ya está completamente desbocada, ya no tiene la capacidad para todos los carros de la ciudad y las consecuencias es pasar horas y horas sentado en el tráfico. Y luego este puente que no aligera nada porque pues en realidad sólo repararon para permitir la misma cantidad de carros, que son los que hacen el tráfico. Por eso mejor ya no desesperarse e ir escuchando música o algo, de todos modos no vas a ir más rápido”, mencionó, entre risas y sonrisas socarronas, Daniel, quien sólo se orilló para sacar unos lentes de sol que guardaba en la cajuela.

FS