"Lobita", una perra de ocho años casi ciega, fue rescatada de entre los escombros de la casa ubicada en Antonio Enriquez 303. Otros dos perros, dos aves y una tortuga no tuvieron la misma suerte, pues siguen atrapadas en los escombros de lo que una vez fue su hogar.

Eran entre 07:40 y ocho de la mañana cuando José Armando Ortiz escuchó el estruendo; estaba viendo la tele.

"Yo nada más oí el estallido. Pensé que era de la luz, pero cuando salí al patio vi todo tumbado. Nunca había visto algo así, si está sorprendente", expresó.

La mitad de la casa que habitaban quedó en escombros, luego de que la de a lado explotara por una fuga de gas.

"No sabemos nada de los perritos. Quizá están escondidos. Me preocupé porque en el cuarto de abajo duerme mi hermano y le estaba gritando, pero afortunadamente no estaba, se había ido con mis papás. A mis sobrinos de 13 y cinco años los sacaron de arriba. Están delicados en la Cruz Roja, les cayó el techo encima".

Quiso sacar más pertenencias, pero no lo dejaron. Un par de maletas fue lo que alcanzó.

Apenas ayer su vecino compró el tanque de gas que hoy fue la causa de una tragedia: "A lo mejor no cerraron bien el gas".

"Qué impotencia. Protección Civil nos dijo vamos a tener que buscar un lugar porque no podemos ingresar. Me dijeron que podemos demoler esa parte y meter albañil, pero ¿De dónde? No podemos. Apenas estábamos construyendo unos cuartos, pasa esto y ahora a ver qué", añadió.

Un total de nueve personas, siete adultos y dos menores, vivían en la casa que hoy en su puerta tiene una cartulina que personal de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco pusieron con la leyenda "2 adultos lesionados, 2 menores lesionados. Daño Estructural Severo".

