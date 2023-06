Te ofrecen préstamos fáciles y rápidos, acceden a tus contactos, y comienzan a cobrarte cantidades excesivas de dinero con la amenaza de exhibirse con todos tus conocidos. Al no poderles pagar, lo hacen.

Así operan los montadeudas, de quienes ha alertado de su operación la Secretaría de Seguridad del Estado. Para reconocerles y evitar caer en su trampa, la dependencia ha emitido una serie de recomendaciones que toda persona debe seguir.

Se promocionan en redes sociales o mediante aplicaciones móviles, y se ofrecen a prestarte dinero rápido y sin requisitos, a comparación de una institución bancaria. Cuando les solicitas el recurso te llevan a que descargues una aplicación mediante la cual, muchas veces sin que lo sepas o estés consciente de ello, les otorgas el permiso de acceder a tus contactos e información personal. Piden un anticipo, y en la mayoría de los casos es probable que ni siquiera te depositen el dinero que les solicitaste.

En caso de que sí lo hagan, al cobrar elevan los intereses sin avisarte y comienzan a amenazarte para que les pagues. Cuando no lo haces, envían constantemente mensajes a tus contactos con mensajes del tipo “esta no es una persona confiable”, “debe dinero y no paga”, o incluso llegan a tacharte de “ratero”. También envían mensajes como si fueras tú mismo para comenzar a pedirles dinero con la excusa de saldar tu deuda; sin embargo, esto no ayuda, y, por el contrario, es una forma de extender el robo.

Por ello la Secretaría de Seguridad ha instado a la ciudadanía a no caer en este tipo de fraudes y extorsiones, y en caso de necesitar un préstamo, acudir a las instituciones bancarias autorizadas para ello. Ante cualquier emergencia del tipo la persona puede llamar al 911 para pedir ayuda u orientación para detener el ilícito. También debe acudir ante la Fiscalía del Estado de la calle 14 a presentar su denuncia con el objetivo de ubicarles y emprender acciones para desarticular a las bandas que llevan a cabo estos ilícitos.

En el primer cuatrimestre del año repuntaron las extorsiones y los fraudes, como el caso mencionado, rompieron récord. De enero a abril de este año se reportaron tres mil 183 casos de fraude, la cifra más alta para este periodo desde el inicio de la actual administración de gobierno, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por otra parte, las extorsiones repuntaron. Mientras de enero a abril de 2019 se registraron 296 carpetas de investigación por el delito de extorsiones, la cifra llegó a bajar a hasta 189 denuncias en el mismo periodo de 2022, sin embargo, este cuatrimestre volvió a incrementar, llegando a 203 casos denunciados, según el SESNSP.

FS