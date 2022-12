Una mujer fue asesinada a balazos en la colonia del Sur en Guadalajara; la Fiscalía del Estado de Jalisco ya se investiga el hecho bajo el protocolo de feminicidio, hasta el momento no hay detenidos.

Alrededor de las 18:10 horas la policía municipal recibió el reporte vía el número de emergencias 911 de detonaciones de arma de fuego, en el cruce de las calles Belice y Guatemala, otra cuadra adelante localizaron a la víctima.

“Al arribo de la unidad se localizaron varios indicios sobre la cinta asfáltica, y a una cuadra en la calle Guayana se localizó a una mujer de 20 a 25 años, con varios impactos en su anatomía corporal. Se pidió a Servicios Médicos Municipales, quienes corroboran que ya no contaba con signos vitales. Testigos señalaron que no era conocida del lugar y se desconoce el móvil de la agresión”, comentó un oficial que prefirió el anonimato. En el sitio se localizaron varios casquillos de arma corta, sobre los agresores no hubo mayores detalles.

Paramédicos de los Servicios Médicos Municipales corroboraron la muerte de la mujer de aproximadamente 21 años; tenía múltiples impactos de bala en su cuerpo.

Personal de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios de la Fiscalía Estatal trabajan en el sitio realizando las primeras indagatorias del caso.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) recaban indicios en la escena, en tanto que camilleros del Servicio Médico Forense realizarán el traslado a sus instalaciones para llevar a cabo la práctica de la necropsia y en espera de que sea identificada oficialmente.

Según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte de información al 31 de octubre de 2022, en Jalisco han sido asesinadas 151 mujeres, de estos casos solamente 28 han sido catalogados como feminicidios.