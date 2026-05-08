Secretaría de Igualdad Sustantiva advierte impacto a mujeres por adelantar cierre de ciclo escolar

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco se pronunció sobre el ajuste al Calendario Escolar 2025-2026 y advirtió que adelantarlo tendría un impacto negativo, principalmente en las mujeres.

"La escuela es mucho más que un aula; es fundamental para complementar el sistema de cuidados en México. Por ello, recibimos con profunda preocupación el anuncio del ajuste al calendario escolar. Suspender clases sin considerar la realidad de las familias trabajadoras es una decisión que carece de perspectiva de género y cuidados y que ignora que, ante la falta de espacios seguros, la carga recae —otra vez— desproporcionadamente sobre las mujeres, quienes aportan en trabajo de cuidados no remunerados más del 26% del PIB Nacional", indicó la dependencia.

Advirtió que este "golpe" de tres meses de desajuste escolar pone en riesgo la estabilidad económica y la salud de miles de cuidadoras que ya tenían su vida programada.

Señaló, además, que en Jalisco seis de cada diez personas realizan labores de cuidado y, de ellas, cinco son mujeres, quienes serían las principales afectadas por los cambios al calendario escolar.

"Hoy las escuelas son espacios de cuidados esenciales y esta decisión también afecta a nuestras niñas y niños ante la posibilidad de improvisar en sus cuidados durante ese periodo; además que esta decisión abona al rezago de educación que venimos arrastrando desde la pandemia", subrayó.

La dependencia agregó que están trabajando en equipo con la Secretaría de Educación y el Gabinete de Desarrollo Social para trazar su propia ruta. "La instrucción del Gobernador es clara: proteger a quienes cuidan y quienes son cuidados", dijo.

Finalmente, dijo que Jalisco es y seguirá siendo referente nacional de cómo se responde a un Sistema Integral de Cuidados. “Mientras otros niveles de gobierno improvisan, nosotras nos preparamos”.

"En Jalisco sí cuidamos a las familias y tenemos claro que nuestras niñas y nuestros niños son el presente y el futuro de nuestro Estado", concluyó.

MF