Se incendia combustible en inmueble en Tlajomulco

Un fuerte incendio se presentó la tarde de este martes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el interior de un inmueble donde presuntamente se almacenaba combustible, de acuerdo a información reportada por dependencias municipales.



Alrededor de las 17:30 horas se alertó de una explosión y posterior incendio en el interior de una finca en el cruce de San Nicolás y Aldama, en la colonia San José del Valle.



Bomberos de Tlajomulco se dirigieron al punto donde encontraron un incendio propagado en una finca, un lote baldío que tenía en su interior un vehículo tipo torton el cual tenía un contenedor de unos ocho mil litros de capacidad con combustible, además de otros contenedores dispersos.



Por las dimensiones del incendio pidieron apoyo a otras dependencias, entre ellas, Bomberos de Guadalajara. Las autoridades procedieron a las labores de extinción.



Luis Rodrigo Arellano Estrada, director de Bomberos de Tlajomulco, informó que cuando ellos llegaron ya no había personas en el interior de ese lugar. "No sabemos si resultaron con algún tipo de lesiones".



Aproximadamente una hora después se logró controlar el siniestro. El director aclaró que no hubo daños a fincas aledañas, además de que no hubo riesgos a la población por lo que no hubo evacuaciones.



No obstante, el fuego dañó las líneas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad por lo que se interrumpió el suministro eléctrico en colonias aledañas.

